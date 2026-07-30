Ingresaron a la Escuela Bustamante: rompieron vidrios y se llevaron cubiertos y alimentos

La Escuela N° 6.395 "Sargento Bustamante", ubicada en la zona de las Cinco Esquinas, fue blanco de un hecho de vandalismo durante la madrugada de este jueves. Personas que ingresaron al establecimiento provocaron daños en distintos sectores del edificio y sustrajeron algunos cubiertos y alimentos del comedor, aunque las clases se desarrollaron con normalidad.

La directora del establecimiento, María Gabriela Pérez, explicó que el personal detectó la situación al llegar a la escuela, alrededor de las 7.15, momento en que se dio aviso al Ministerio de Educación y a la Policía para activar los protocolos correspondientes. Al comenzar la jornada, las familias fueron informadas de lo ocurrido y cada una decidió si dejaba o retiraba a sus hijos, mientras que los alumnos que llegaron en transporte escolar permanecieron en la institución.

En diálogo con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, la directora sostuvo que se trató de "un acto de vandalismo" y señaló que, en principio, los intrusos habrían ingresado por el sector de portería y el comedor.

Según relató, recorrieron distintos sectores del edificio, provocaron desorden, intentaron llevarse las llaves de las aulas y rompieron los vidrios de dos salones que dan al patio. No obstante, aclaró que no hubo destrozos de consideración y que los daños se limitan principalmente a los cristales, por lo que las actividades escolares pudieron desarrollarse con normalidad.

Móviles policiales en la parte trasera del establecimiento educativo.

En cuanto a lo sustraído, Pérez precisó que solo se llevaron algunos cubiertos y alimentos del comedor, descartando el robo de computadoras u otros elementos de valor.

La directora también indicó que la escuela cuenta con cámaras de seguridad y sistema de alarma, aunque evitó brindar mayores precisiones sobre la investigación. En ese sentido, explicó que la forma en que ingresaron al establecimiento y otros detalles forman parte de los peritajes que realiza la Policía.

Consultada sobre el lugar donde ocurrió el hecho, señaló que la escuela se encuentra en un sector que, durante la noche, registra escasa circulación de personas, especialmente una vez que cierran los comercios de la zona. No obstante, recordó que en el sector existen cámaras de videovigilancia municipales, que podrían aportar información para el esclarecimiento del caso.

Finalmente, la directora llevó tranquilidad a las familias al remarcar que las aulas se encuentran en condiciones de ser utilizadas y que la actividad escolar continuó con total normalidad durante la jornada, mientras avanzan las actuaciones policiales y administrativas.