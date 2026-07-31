Alvizo denunció al intendente ante el ENRESS y el Ministerio de Ambiente

El concejal Rodrigo "Tata" Alvizo presentó una denuncia formal ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), con copia al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Santa Fe, para que se investigue el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Santo Tomé y se determine si existen irregularidades que puedan comprometer el ambiente y la salud pública.

La presentación surge luego de una recorrida realizada por el propio concejal en el lugar, donde constató y registró en imágenes la descarga de camiones atmosféricos dentro del predio de la planta. A ello se suman los reiterados reclamos de vecinos, quienes desde hace tiempo denuncian que efluentes cloacales estarían siendo volcados al río sin el tratamiento correspondiente.

Para Alvizo, la gravedad de la situación exige una respuesta inmediata de los organismos de control, pero también expone la responsabilidad política del Ejecutivo municipal. "La planta depende del Municipio y el intendente no puede hacer de cuenta que no pasa nada. Si hay una sospecha de contaminación ambiental, su obligación es dar explicaciones y actuar de manera inmediata, no guardar silencio", sostuvo.

En la denuncia presentada, el concejal solicitó al ENRESS que informe si tenía conocimiento de estos hechos, si realizó inspecciones, auditorías o controles sobre la planta durante los últimos veinticuatro meses, cuáles fueron sus resultados, si existen actuaciones administrativas, intimaciones o sanciones vinculadas a su funcionamiento y si los efluentes descargados cumplen con los parámetros de calidad establecidos por la normativa vigente.

Asimismo, pidió la intervención del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático para que investigue la situación y adopte las medidas que correspondan a fin de proteger los recursos hídricos y garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental.

"Nosotros recorrimos el lugar, vimos cómo los camiones atmosféricos descargaban en la planta y registramos esa situación. Ahora les toca actuar al ENRESS y al Ministerio de Ambiente para determinar qué tratamiento reciben esos efluentes, qué se está descargando al río y si hubo incumplimientos. Pero hay algo que ya es evidente: el intendente no puede seguir escondiéndose mientras los vecinos viven con esta preocupación", afirmó Alvizo.

El edil remarcó que el objetivo de la denuncia es que los organismos competentes esclarezcan lo ocurrido, informen públicamente sus conclusiones y, en caso de comprobarse irregularidades, determinen las responsabilidades correspondientes y exijan las medidas necesarias para corregir la situación.

"Los santotomesinos tienen derecho a saber qué está pasando con la planta de tratamiento, qué se está descargando en nuestro río y qué controles realizó el Municipio durante todo este tiempo. La transparencia no es una opción: es una obligación. Vamos a seguir hasta que se conozca la verdad y los responsables den las explicaciones que la sociedad merece", concluyó.