Balearon a un joven de 27 años en El Chaparral cuando intentó defender a su hermana

Por Santotomealdía

Un joven de 27 años fue baleado durante la mañana de este domingo en barrio El Chaparral, cuando intentó separar a su hermana de una pelea que mantenía con su expareja. La víctima fue trasladada al Hospital José María Cullen, donde permanece internada y estable.



El violento episodio ocurrió entre las 9 y las 9.30 en calle Tucumán al 2800, detrás de la cancha del Club Atenas. El presunto agresor ya fue identificado.



Según las primeras informaciones, el joven intervino para intentar frenar una discusión que su hermana mantenía con su expareja. En esas circunstancias recibió un disparo y resultó herido.



Tras un llamado al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y coordinaron el traslado del herido al Hospital Cullen de la ciudad de Santa Fe, donde quedó internado. Fuentes consultadas indicaron que su estado de salud es estable.

Mientras tanto, la investigación continúa para establecer con precisión cómo se produjo el ataque y avanzar con la detención del hombre señalado como autor de la agresión, quien ya estaría identificado por los investigadores.