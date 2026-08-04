Guatemala: evacuaciones y alerta nacional por la erupción del volcán de Fuego

Las autoridades de Guatemala activaron la alerta nacional de nivel naranja ante la violenta erupción del volcán de Fuego, que en las últimas horas incrementó de manera significativa su actividad con expulsión de lava, gases y grandes columnas de ceniza. Como medida preventiva, comenzaron las evacuaciones en comunidades cercanas y se intensificó el monitoreo permanente del macizo.

El volcán de Fuego, ubicado a unos 35 kilómetros al suroeste de Ciudad de Guatemala, es considerado el más activo de Centroamérica. Durante la noche registró un fuerte aumento de su actividad eruptiva, lo que llevó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) a declarar la fase de peligro y poner en marcha el protocolo de emergencia.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), las explosiones generaron una columna de ceniza de hasta 6.000 metros de altura, mientras que los flujos de lava y material piroclástico descendieron por las barrancas Seca y Ceniza, acompañados por una intensa emisión de gases que afecta a distintas comunidades de la zona.

Ante este escenario, la Conred dispuso la evacuación preventiva de dos poblados ubicados en las inmediaciones del volcán y desplegó equipos especializados para asistir a los habitantes y evaluar la evolución del fenómeno.

Las autoridades también recomendaron a la población no acercarse a las barrancas ni permanecer en sectores de riesgo, mantener activos los planes familiares de emergencia y preparar la denominada "Mochila de las 72 horas", con los elementos esenciales para una posible evacuación.

En paralelo, Bomberos Municipales de La Antigua Guatemala colaboraron en el traslado de familias de la aldea El Porvenir hacia un albergue habilitado por la Conred. Además, se ordenó el cierre de la Ruta Nacional 14 debido al avance de material piroclástico sobre la zona.

Con 3.763 metros de altura, el volcán de Fuego mantiene una actividad constante y es vigilado de manera permanente por el riesgo que representa para las poblaciones cercanas. Antes de este episodio, su última erupción de importancia se había registrado en diciembre, cuando expulsó una columna de ceniza cercana a los 3.000 metros.

El antecedente más trágico ocurrió el 3 de junio de 2018, cuando una violenta erupción provocó flujos piroclásticos que sepultaron varias comunidades. Según cifras oficiales, aquella catástrofe dejó 202 personas fallecidas y 229 desaparecidas. Desde entonces, el volcán permanece bajo estricta vigilancia debido a su elevada actividad eruptiva y al impacto que puede generar sobre las localidades de los departamentos de Chimaltenango, Escuintla y Sacatepéquez.