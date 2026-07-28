ASOEM Mutual inicia un proyecto histórico: la primera sede propia desde su creación

ASOEM Mutual informó que dio un paso histórico al comenzar las tareas de demolición del inmueble ubicado en Salta 3039 y 3041, donde se construirá la primera sede propia de la institución desde su creación. La adquisición del terreno de 408 metros cuadrados se concretó el año pasado y el proyecto fue presentado en Asamblea este año.

Desde la entidad indicaron que se trata del primer edificio concebido y desarrollado como sede propia que se incorpora al patrimonio de ASOEM Mutual en sus 75 años de historia. Este proyecto histórico comenzó a concretarse durante la presidencia de Juan R. Medina y representa un nuevo hito en el proceso de crecimiento y fortalecimiento institucional de la entidad.

Al respecto, Medina destacó la trascendencia de este momento para la institución: “Este es otro paso sumamente importante en la recuperación de la mutual. Primero fue creado el sindicato en 1946 y después la mutual en 1951. La idea primigenia de esto tenía que ver con ayudar a las familias municipales de ese momento. Luego, por diferentes avatares, la mutual prácticamente estuvo a punto de desaparecer, al igual que el sindicato. Gracias al trabajo de la Agrupación Amarilla y de nuestros dirigentes, pudimos revitalizarla, refuncionalizarla y hoy tenemos una mutual que transita un proceso de crecimiento y desarrollo sustentable en el tiempo. Y esto es pura y exclusivamente gracias a todos los socios y socias que entendieron el mensaje”.

El inicio de esta obra adquiere un significado especial, ya que en 2026 la entidad celebra 75 años de vida institucional, desde que el entonces Instituto Nacional de Acción Mutual (INAM), posteriormente Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), reconoció y autorizó el funcionamiento de ASOEM como asociación mutual mediante la Resolución Nº 396, el 2 de octubre de 1951.

El proyecto contempla una infraestructura moderna y funcional que en su primera etapa incluirá consultorios médicos, farmacia, oficinas administrativas y estacionamiento. Ademas, en su segunda etapa está prevista la construcción de salones de usos múltiples (SUM), auditorio y terraza, con el objetivo de seguir ampliando y fortaleciendo los servicios que la institución brinda a sus socios, socias y a la comunidad en general.

En ese sentido, el presidente de la institución remarcó que la obra se concreta gracias al esfuerzo institucional y a una administración responsable: “Este edificio se realiza sin subsidios, sin créditos y con fondos propios, a partir de una administración transparente y solidaria de la mutual”.

La demolición constituye el primer paso de una obra que, en las próximas semanas, dará inicio a su etapa de construcción, marcando un antes y un después en la historia de ASOEM Mutual.

Con este nuevo avance, ASOEM Mutual continúa consolidándose como una entidad sólida, en permanente crecimiento y con una clara visión de futuro, ampliando servicios y beneficios; reafirmando su compromiso con el desarrollo institucional y el bienestar de la comunidad.