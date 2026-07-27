Detuvieron a un pediatra tras la denuncia de una paciente por presunto abuso sexual

Un médico pediatra de 40 años fue detenido este lunes en la ciudad de Santa Fe en el marco de una investigación por el presunto delito de abuso sexual simple. El procedimiento fue realizado por la Policía de Investigaciones (PDI), por disposición de la Fiscalía que conduce la causa.

Según informó la PDI, la investigación comenzó tras la denuncia radicada por una mujer de 26 años, quien manifestó que el hecho habría ocurrido el pasado 20 de julio durante una consulta médica. La causa es dirigida por la fiscal Vivian Galeano.

De acuerdo con el relato que la denunciante brindó este lunes en radio Aire de Santa Fe, sostuvo que había concurrido a la guardia de un sanatorio privado de la ciudad acompañando a su hija de 4 años por un fuerte resfrío. Tras atender a la menor, el profesional le consultó si ella también se encontraba enferma y le ofreció revisarla.

La mujer afirmó que durante esa revisión el médico comenzó a levantarle la ropa sin solicitarle autorización y que, pese a manifestarle que se detuviera, continuó con el examen físico. Según su testimonio, aprovechó una reacción de su hija para finalizar la consulta y retirarse del consultorio.

La denunciante también explicó que, luego de lo ocurrido, regresó al sanatorio para averiguar la identidad del profesional con el objetivo de presentar la denuncia. Indicó además que, horas más tarde, fue contactada por las autoridades del establecimiento, con quienes mantuvo una reunión en la que, según afirmó, le informaron las medidas adoptadas respecto del médico.

"Quiero destacar eso del sanatorio, que actuaron súper rápido", expresó durante la entrevista, donde además aseguró que, tras hacerse pública la denuncia, otras personas se comunicaron con ella para contarle situaciones similares que habrían vivido con el mismo profesional.

En paralelo, desde el Ministerio de Salud de Santa Fe informaron que, al tomar conocimiento de la denuncia pública y debido a que el médico también prestaba servicios en hospitales provinciales, se inició un procedimiento disciplinario. Como medida preventiva, se dispuso que no pueda ingresar al Hospital Iturraspe ni prestar servicios allí, además de prohibírsele concurrir al Hospital Mira y López, mientras se solicitan informes al Ministerio Público de la Acusación, al Colegio de Médicos y al sanatorio donde habría ocurrido el hecho.

La detención del profesional fue concretada por personal de la Policía de Investigaciones en un domicilio ubicado sobre calle Pío Pandolfo al 8900, en la ciudad de Santa Fe, en cumplimiento de una orden dispuesta por la Fiscalía.

El médico quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones bajo las directivas de la fiscal interviniente.