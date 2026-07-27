Alvizo: "Vimos en vivo y en directo cómo descargaban los desechos cloacales al río"

Por Santotomealdía



El concejal Rodrigo Alvizo ratificó su denuncia sobre presuntas descargas de líquidos cloacales sin tratamiento en el Río Salado desde la Planta de Tratamiento de nuestra ciudad. En una entrevista con Nova al Día, por Radio Nova 97.5, aseguró que junto a su equipo se presentó en el lugar tras recibir reclamos de vecinos y que pudo registrar en imágenes cómo camiones atmosféricos descargaban los desechos.

"Vimos en vivo y en directo cómo descargaban los desechos cloacales al río", afirmó el edil. Además, sostuvo que durante el tiempo que permanecieron en el lugar observaron el ingreso de varios camiones y anticipó que presentará una denuncia ante el ENRESS, con copia al Ministerio de Ambiente, para que se determine si hay contaminación, cuál es el estado de la planta y qué medidas deben adoptarse.

Según explicó, la recorrida comenzó luego de que vecinos de la zona advirtieran sobre olores nauseabundos y denunciaran que los camiones atmosféricos estaban descargando directamente en una compuerta que desemboca en el río.

"Lo vimos en vivo y en directo. Tenemos los registros fílmicos", aseguró Alvizo, quien remarcó que la situación le genera preocupación tanto por el impacto ambiental como por las consecuencias que podría tener sobre la salud de los vecinos.

El concejal sostuvo que la situación también plantea interrogantes sobre el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales.

"Evidentemente parece no estar funcionando", afirmó, al señalar que, además de las descargas de los camiones atmosféricos, vecinos del sector les manifestaron que también se estarían vertiendo líquidos cloacales provenientes del sistema de cloacas directamente al Río Salado.

Por ese motivo, indicó que una de las respuestas que esperan obtener del ENRESS es si la planta opera correctamente y cuáles serán las medidas que adoptará el organismo en caso de comprobarse las irregularidades denunciadas.

"Los camiones descargan donde el Municipio los autoriza"

Durante la entrevista, Alvizo aclaró que no responsabiliza a las empresas que prestan el servicio de camiones atmosféricos, sino a quienes determinan el lugar donde deben realizar las descargas.

"Los camiones tienen que descargar en algún lado y descargan donde la Municipalidad los autoriza", expresó.

En ese sentido, recordó que tiempo atrás ya habían advertido sobre situaciones similares cuando los camiones descargaban en plantas elevadoras de distintos sectores de la ciudad y señaló que, según les manifestaron los propios empresarios, ellos cumplen con las indicaciones que reciben del Municipio.

Incluso, aseguró que mientras realizaban el registro audiovisual observaron a un empleado municipal llevando una planilla para registrar el ingreso de los camiones, lo que, según sostuvo, demuestra que las descargas forman parte de un procedimiento autorizado.

"Ni el empleado municipal, ni el chofer del camión, ni el empresario tienen la culpa. Los responsables son los funcionarios políticos que están autorizando estas cosas", afirmó.

El reclamo al ENRESS y al Ministerio de Ambiente

Alvizo explicó que la presentación será realizada ante el Ente Regulador de Servicios Sanitarios (ENRESS), con copia al Ministerio de Ambiente de la provincia, para que ambos organismos investiguen lo ocurrido.

El concejal señaló que espera que las autoridades puedan confirmar con estudios técnicos y científicos lo que, según afirmó, pudieron constatar durante la recorrida.

Asimismo, consideró que, si el Municipio no cuenta con los recursos para poner en funcionamiento la planta, la Provincia debería intervenir para resolver el problema.

"Esta situación no puede seguir ocurriendo en nuestra ciudad porque se está contaminando un río importante de la provincia, se están perjudicando los recursos naturales y la salud de los vecinos", sostuvo.

Por último, recordó que durante la gestión municipal anterior ya habían advertido sobre inconvenientes en la planta y que incluso se había anunciado un plan de inversiones para su recuperación. Sin embargo, aseguró que con el cambio de administración dejaron de recibir denuncias y creyeron que el problema había sido solucionado.

"La verdad es que no fue así. Esto está cada vez peor", concluyó.