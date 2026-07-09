Franco Armani se despide de River y regresa al club donde se convirtió en ídolo

La etapa de Franco Armani en River Plate llegó a su fin. Luego de ocho años y medio defendiendo el arco del Millonario, el experimentado guardameta de 39 años acordó la rescisión anticipada de su contrato y continuará su carrera en Atlético Nacional de Colombia, el club donde también construyó una parte fundamental de su legado y al que regresará para ponerle punto final a su trayectoria profesional.

La información fue confirmada por el periodista especializado en mercado de pases César Merlo, quien indicó que River y el arquero alcanzaron un acuerdo para interrumpir el vínculo, que originalmente finalizaba a fines de este año. De esta manera, Armani cumplirá el deseo de retirarse con la camiseta del conjunto de Medellín, tal como había prometido cuando se despidió de la institución colombiana.

El ciclo del arquero en Núñez quedará marcado como uno de los más exitosos de la historia reciente del club. Disputó 366 partidos oficiales, conquistó diez títulos y fue una de las grandes figuras de la histórica Copa Libertadores 2018, además de convertirse en un referente indiscutido para los hinchas. Entre sus marcas más destacadas figura el récord de 158 encuentros con la valla invicta y una racha de 965 minutos sin recibir goles en la Primera División argentina.

En el último semestre, sin embargo, la situación deportiva cambió. Armani perdió la titularidad frente al juvenil Santiago Beltrán, una realidad que, sumada a algunas lesiones, redujo considerablemente su participación. Ante ese escenario, la dirigencia millonaria entendió la decisión del arquero de buscar continuidad en el tramo final de su carrera y facilitó su salida.

Desde River respaldaron la determinación del futbolista. El presidente Stefano Di Carlo ya había anticipado que el arquero tenía el derecho de decidir su futuro después de todo lo que le dio a la institución. "Se ha ganado el derecho de decidir lo que quiere hacer en cualquier momento", había expresado el dirigente, reflejando la postura del club de acompañar la decisión del histórico guardameta.

Con este regreso, Armani también cumplirá una promesa realizada a los hinchas de Atlético Nacional al momento de su despedida, cuando aseguró que volvería para retirarse en el club colombiano. Allí conquistó 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, consolidándose como uno de los grandes ídolos de la historia de la institución.

La despedida de River pone fin a un ciclo repleto de éxitos. Además de la Libertadores 2018, Armani levantó la Recopa Sudamericana 2019, las Supercopas Argentinas 2017 y 2019, la Copa Argentina 2019, las Ligas Profesionales 2021 y 2023, el Trofeo de Campeones 2021 y la Supercopa Internacional 2023.

Su destacada actuación en el fútbol argentino también le abrió las puertas de la Selección argentina, donde integró el plantel campeón de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Además, defendió el arco albiceleste en el Mundial de Rusia 2018 y en la Copa América 2019, acumulando 20 partidos internacionales.

Con su partida, River pierde a uno de los arqueros más importantes de su historia reciente, mientras que Atlético Nacional recupera a un ídolo que buscará cerrar su carrera donde comenzó a construir su leyenda.