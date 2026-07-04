Escándalo en Santa Fe: detuvieron a dos policías acusados de robarle US$1500 a un automovilista durante un control

Dos suboficiales de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I fueron detenidos este viernes en la ciudad de Santa Fe, acusados de sustraerle 1.500 dólares a un automovilista durante un procedimiento policial. La investigación se inició tras la denuncia de la víctima y quedó a cargo del fiscal de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación, Ezequiel Hernández.

Los efectivos fueron aprehendidos por personal de la Dirección Provincial de Asuntos Internos, que además secuestró 1.100 dólares en poder de uno de los policías y 400 dólares en el otro, montos que coinciden con el dinero denunciado por el conductor.

Según las primeras actuaciones, el hecho ocurrió alrededor de las 19, cuando los dos suboficiales, identificados por sus iniciales L. C. y P. P., interceptaron un automóvil que circulaba por bulevar Pellegrini y San Lorenzo, en el que viajaba un hombre junto a su hijo de dos años.

Durante el procedimiento, los agentes requisaron el vehículo y encontraron una suma de dinero en moneda estadounidense. De acuerdo con la denuncia, habrían exigido al conductor entregar parte del efectivo a cambio de no demorarlo ni avanzar con el procedimiento.

Siempre según el relato de la víctima, el automovilista se dirigió luego hasta la intersección de Luciano Molinas y Saavedra, donde entregó 400 dólares a los policías. Minutos más tarde advirtió que durante la requisa también le habrían sustraído otros 1.100 dólares, completando un total de 1.500 dólares.

Tras la denuncia radicada en la sede de Asuntos Internos, ubicada en San Martín y Obispo Gelabert, se desplegó un operativo para localizar a los dos suboficiales. Horas después fueron encontrados y sometidos a una requisa personal.

Como resultado del procedimiento, los investigadores secuestraron 1.100 dólares en poder de uno de los efectivos y 400 dólares en el otro. Además, la causa incorpora registros del sistema de GPS interno de los móviles y material de cámaras de videovigilancia, que forman parte de la investigación.

Por disposición del fiscal Ezequiel Hernández, ambos policías permanecen privados de la libertad mientras avanzan las actuaciones judiciales. La Fiscalía analiza imputarles los delitos de hurto agravado por su condición de funcionarios policiales y/o exacciones ilegales, calificación que será definida en la audiencia imputativa prevista para la próxima semana.