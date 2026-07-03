El Gobierno anunció un proyecto privado para construir un reactor nuclear en Atucha por US$1200 millones

El Gobierno nacional anunció la presentación de un proyecto de inversión privada por US$1200 millones destinado a la construcción de un reactor nuclear modular pequeño (SMR) en el complejo Atucha, ubicado en la localidad bonaerense de Lima, partido de Zárate.

La iniciativa fue presentada por la empresa Meitner Energy Latam ante el ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli, y contempla el desarrollo del ACR-300, un reactor de Generación III+ basado en tecnología PWR y en una patente argentina.

Según informó el Gobierno, el proyecto sería financiado con capitales privados estadounidenses y generaría alrededor de 2.000 puestos de trabajo directos durante las etapas de desarrollo, construcción, puesta en marcha y operación de la futura central.

La nueva instalación se emplazaría en el predio donde actualmente operan Atucha I y Atucha II, y desde el Ejecutivo destacaron la iniciativa como una muestra del potencial del sector nuclear argentino para atraer inversiones privadas de gran magnitud.

La propuesta fue presentada por Teófilo Lacroze, CEO de Meitner Energy Latam, y por Pablo Franzetti, director de Asuntos Externos y Nuevos Negocios de la compañía en Argentina. Desde el Gobierno señalaron que el proyecto se enmarca en la estrategia oficial de promover inversiones estratégicas sin financiamiento estatal directo.

"Es exactamente el modelo que venimos impulsando: el Estado genera las condiciones y garantiza la previsibilidad, y el sector privado invierte el capital asumiendo el riesgo", sostuvo Ramos Nápoli, quien afirmó además que la iniciativa se encuentra alineada con los lineamientos de política nuclear presentados por el Ejecutivo a fines de mayo.

Debido al volumen de la inversión, el Gobierno considera que el proyecto podría incorporarse al super-RIGI, el régimen de incentivos que la administración de Javier Milei busca impulsar para fomentar inversiones en sectores considerados estratégicos, como energía, minería, inteligencia artificial, centros de datos, defensa y tecnología nuclear.

No obstante, el anuncio no implica el inicio inmediato de las obras. El proyecto deberá contar con la aprobación del Ministerio de Economía y obtener el correspondiente licenciamiento de la Autoridad Regulatoria Nuclear. De acuerdo con la información difundida, el plazo estimado de construcción sería de aproximadamente cinco años una vez completadas esas instancias.

El ACR-300 tendría una capacidad cercana a los 300 megavatios eléctricos y forma parte de la nueva generación de reactores modulares pequeños, una tecnología que distintos países buscan desarrollar debido a sus menores tiempos de construcción, mayor flexibilidad operativa y menores costos de inversión por unidad respecto de las centrales nucleares tradicionales.

El proyecto también contempla la participación de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Según la propuesta presentada, Meitner Energy abonaría un canon por el uso de los terrenos donde se emplazaría la central, mientras que Nucleoeléctrica podría asumir la operación y el mantenimiento bajo condiciones de mercado.

El anuncio se produjo en un contexto de debate sobre el futuro del sector nuclear argentino, luego de la decisión del Gobierno de no renovar 61 contratos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Mientras desde la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron un proceso de desfinanciamiento, el Ejecutivo aseguró que no se produjeron desvinculaciones de ingenieros nucleares ni de personal técnico especializado. La discusión también reavivó el debate sobre el futuro del proyecto CAREM, el reactor de baja potencia desarrollado por la CNEA.