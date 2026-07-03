Fenómeno de El Niño: cuáles son las zonas más vulnerables de la ciudad ante lluvias extraordinarias

Por Santotomealdía



La posibilidad de un fenómeno de El Niño con lluvias superiores a lo habitual hacia fines de este año y comienzos de 2027 mantiene en alerta a las autoridades locales. En ese contexto, Protección Civil identificó los sectores de la ciudad que presentan mayor vulnerabilidad frente a precipitaciones extraordinarias y continúa avanzando con distintas acciones preventivas.

En declaraciones Nova al Día, por Radio Nova 97.5, el director de Protección Civil de la Municipalidad, Maximiliano Montenegro, aclaró que la ciudad cuenta con un sistema de desagües que funciona correctamente, aunque explicó que existen zonas bajas donde pueden producirse anegamientos temporarios cuando cae una gran cantidad de agua en muy poco tiempo.

Montenegro recordó que la Junta Municipal de Protección Civil retomó sus reuniones luego de varios años sin convocarse y destacó la participación de distintas instituciones de la ciudad. Explicó que el objetivo es coordinar con anticipación todas las acciones necesarias para afrontar un eventual escenario climático adverso.

El funcionario señaló que el Municipio trabaja desde hace aproximadamente dos meses en la planificación preventiva y remarcó que el principal desafío estará dado por las denominadas lluvias convectivas, capaces de dejar cientos de milímetros en pocas horas. "Van a generar anegamientos en todas las ciudades, no solamente en la nuestra", advirtió.

No obstante, explicó que mientras los ríos Salado y Paraná mantengan niveles bajos, el sistema de drenaje podrá evacuar el agua con rapidez. "Las bocas de tormenta y los desagües de la ciudad están trabajando muy bien y van a drenar el agua hacia los reservorios", sostuvo. Sin embargo, aclaró que una eventual crecida de los ríos, producto de las lluvias registradas aguas arriba, podría modificar ese escenario.

En cuanto a las zonas más sensibles, Montenegro indicó que los sectores ubicados fuera del cordón de defensa, como Costa Azul, Costa de Oro y el área comprendida entre las casas bomba 3 y 4, cercana a la laguna Bedetti, constituyen los lugares de mayor vulnerabilidad frente a una crecida del río. Allí el Municipio ya trabaja con las familias que residen en esos sectores para estar preparados ante una eventual evacuación.

Además, mencionó distintos puntos de la ciudad donde suelen registrarse anegamientos temporarios durante lluvias intensas debido a las características del terreno. Entre ellos nombró barrio Chaparral, algunos sectores de barrio San Martín, especialmente en Buenos Aires y Gaboto, la zona de Alvear y Crespo, el sector de Hilario Sabroso y Obispo Gelabert, en la zona de la Escuela 340, y también barrio Lourdes.

En ese sentido, aclaró que se trata de sectores donde el agua puede permanecer durante un tiempo limitado hasta que el sistema de drenaje complete su funcionamiento. Como ejemplo, recordó las lluvias registradas durante marzo, cuando cayeron alrededor de 120 milímetros en una jornada y se produjeron anegamientos que luego fueron cediendo con el correr de las horas.

Respecto de la evolución del fenómeno climático, Montenegro señaló que los pronósticos más recientes indican que el período de mayor riesgo se trasladó hacia noviembre y diciembre de este año, extendiéndose también a enero y febrero de 2027, meses que históricamente concentran las precipitaciones más abundantes.

Finalmente, adelantó que durante las próximas semanas continuarán las reuniones de trabajo con instituciones locales, el Hospital SAMCo, personal del Ejército y las distintas áreas municipales para definir protocolos de actuación, reforzar las acciones preventivas y coordinar la asistencia a los vecinos que viven en los sectores más expuestos.