Un colectivo de tour de compras chocó con un camión cerca del aeropuerto y hubo varios heridos

Un fuerte choque entre un colectivo de tour de compras y un camión ocurrido este viernes por la tarde en cercanías del Aeropuerto de Sauce Viejo dejó varios pasajeros heridos, que fueron trasladados al SAMCo de nuestra ciudad.

El accidente se produjo en la rotonda que conecta el acceso al aeropuerto con la Ruta Nacional 11 y la autopista Santa Fe-Rosario. Tras el choque, pasajeros acusaron al chofer de ir mirando el partido

Como consecuencia del impacto, el colectivo sufrió importantes daños en su parte delantera, especialmente del lado del conductor, donde el parabrisas quedó completamente destruido. En el lugar trabajaron efectivos del Comando Radioeléctrico y al menos tres ambulancias del SIES 107, que asistieron a los ocupantes del micro.

De acuerdo con la información que trascendió, el colectivo realizaba un tour de compras que había partido desde Rosario con destino a Chaco. Según relató el conductor del camión, el vehículo descendía desde la autopista hacia la Ruta Nacional 11 cuando el colectivo impactó contra la parte trasera derecha del transporte de cargas.

El camionero también aseguró que, tras el choque, escuchó a algunos pasajeros cuestionar al conductor del colectivo porque, presuntamente, estaría siguiendo el partido de la Selección Argentina mientras manejaba.

"Había un pasajero que decía que iba mirando el partido. Una mujer, muy enojada, decía: '¿Cómo no va a ver semejante camión? Desde hace rato venía mirando el partido'". Esa versión surge exclusivamente de testimonios recogidos en el lugar y, por el momento, no fue confirmada por fuentes oficiales.

La Policía confirmó que hubo personas trasladadas para recibir atención médica, aunque indicó que todavía no contaba con un número preciso de lesionados. Testigos señalaron que entre los heridos había un joven con lesiones en el rostro y un hombre con una mano ensangrentada como consecuencia de los vidrios y del impacto.

Las actuaciones continúan para determinar cómo se produjo la colisión y establecer las eventuales responsabilidades en el siniestro.