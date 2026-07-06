Detuvieron en Sauce Viejo a un delincuente acusado de un robo a mano armada cometido en nuestra ciudad

Un joven de 22 años fue detenido en la vecina localidad de Sauce Viejo acusado de haber participado en un robo a mano armada cometido en nuestra ciudad, en un procedimiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el marco de una causa que tramita el fiscal Manuel Cecchini.

La detención se concretó luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas a partir de un asalto ocurrido el pasado 1 de junio, cuando un hombre que circulaba en motocicleta por Santo Tomé fue interceptado por dos delincuentes que se movilizaban en otro rodado. Según la denuncia, uno de los asaltantes exhibió un arma de fuego y, bajo amenazas, le robó el teléfono celular a la víctima.

A partir de la investigación, personal de la Sección Inteligencia Táctica de la PDI logró identificar a uno de los presuntos autores del hecho y determinar varios domicilios que frecuentaba en la vecina localidad de Sauce Viejo.

Con esos elementos, la Justicia ordenó la realización de tres allanamientos, procedimientos que culminaron con la detención de M.N.P., de 22 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante los operativos, los investigadores también secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante el robo, entre ellas dos camperas y un pantalón de jean, elementos que fueron incorporados a la causa.

Durante los allanamientos se secuestraron elementos de interés para la causa.

Por disposición del fiscal interviniente, el detenido fue notificado por el delito de coautor de robo calificado por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo acreditarse, mientras la investigación continúa para determinar la eventual participación de otras personas en el hecho.