Villarruel asistió al acto en Tucumán, marcó diferencias con Milei y dejó un guiño hacia 2027

En medio de la persistente tensión política con el presidente Javier Milei, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó este de la vigilia por el Día de la Independencia en la Casa Histórica de Tucumán y, además de llamar a la unidad, dejó abierta la puerta a una eventual candidatura presidencial en 2027.

Por primera vez, la titular del Senado asistió al tradicional acto frente a la Casa de Tucumán. Invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo, se ubicó en la primera fila, a pocos metros del escenario desde el que el Presidente brindó su discurso por el 210° aniversario de la Independencia.

Una vez finalizado el mensaje presidencial, Milei y su gabinete ingresaron a la Casa Histórica, mientras que Villarruel permaneció en el exterior y dialogó con la prensa. Allí marcó diferencias con el enfoque del mandatario y sostuvo que "el discurso que tenemos que dar es el de una unidad ante momentos difíciles de todos los argentinos".

En ese sentido, consideró que "el discurso del Presidente es político" y remarcó que la celebración del 9 de Julio "es una fecha que nos trasciende a todos los espacios políticos".

La vicepresidenta también destacó su presencia en Tucumán y aseguró que se sintió satisfecha de participar de la vigilia "acompañando al Gobierno nacional, a todos los senadores, espacios políticos y a los gobernadores", al tiempo que reiteró su compromiso de "servir a la Argentina desde donde me encuentre".

Consultada sobre su futuro político, Villarruel evitó confirmar una candidatura, aunque dejó en claro cuáles son sus aspiraciones de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

"Hoy por hoy simplemente pienso en cumplir con mi deber como vicepresidenta de la Nación, en un momento histórico importante", afirmó. Sin embargo, agregó: "Me gustaría ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, con honestidad y con profundo patriotismo; con eso yo ya estoy hecha".

La presencia de la vicepresidenta volvió a exponer la distancia política que mantiene con Milei. Villarruel viajó a Tucumán por sus propios medios, en un vuelo distinto al del Presidente y el resto del gabinete nacional, y fue recibida en el aeropuerto por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La escena se suma a otros episodios que reflejan el deterioro de la relación entre ambos. En los últimos actos oficiales compartieron espacios, pero con agendas y protocolos separados, e incluso en algunas ceremonias nacionales la vicepresidenta no fue incluida entre los invitados oficiales de la Casa Rosada.

Pese a ese contexto, Villarruel decidió asistir a la conmemoración patria y volvió a diferenciarse con un mensaje centrado en la unidad nacional, mientras dejó entrever que no descarta asumir un rol protagónico en la carrera presidencial de 2027.