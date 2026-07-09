Argentina ya piensa en Suiza: Scaloni comienza a definir el once para los cuartos

A dos días de los cuartos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni comenzó a perfilar el equipo que enfrentará a Suiza, aunque todavía mantiene algunas incógnitas en la formación. Tras la agónica clasificación frente a Egipto, el entrenador empezó a evaluar el estado físico del plantel y las posibles variantes para un duelo que puede depositar a la Selección argentina en las semifinales.

El cuerpo técnico supervisó el primer entrenamiento posterior al exigente cruce de octavos, una práctica de baja intensidad en la que los titulares realizaron tareas regenerativas, mientras que los suplentes y los futbolistas que ingresaron durante el partido trabajaron en el campo con ejercicios livianos y movimientos con pelota.

Con el encuentro programado para este sábado desde las 22, en Kansas City, Scaloni contará con apenas un par de entrenamientos para definir el once inicial. El objetivo será encontrar el mejor equilibrio para enfrentar a una selección suiza que llega fortalecida tras eliminar por penales a Colombia.

Entre los nombres que aparecen con el puesto prácticamente asegurado figuran Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Lionel Messi, mientras que Leandro Paredes tiene muchas posibilidades de regresar a la formación titular.

Las principales dudas pasan por los laterales. Gonzalo Montiel dejó una buena imagen tras ingresar ante Egipto y pelea el lugar con Nahuel Molina, mientras que por la izquierda Nicolás Tagliafico y Facundo Medina disputan un lugar en la defensa.

En el mediocampo tampoco se descartan modificaciones. Aunque Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul se perfilan como titulares, el cuerpo técnico sigue analizando alternativas para potenciar el funcionamiento del equipo. En ese contexto aparecen opciones como Thiago Almada, Nicolás González, Valentín Barco, Giovani Lo Celso y Nicolás Paz, quienes buscan ganarse un lugar entre los once.

En la ofensiva, tanto Julián Álvarez como Lautaro Martínez dejaron aspectos positivos frente a Egipto, pese a que no estuvieron finos en la definición. De hecho, ambos participaron en la jugada que terminó con el agónico gol de Enzo Fernández, que selló la histórica remontada por 3 a 2.

Con algunas certezas y varias incógnitas por resolver, Scaloni afronta las últimas horas de preparación antes de confirmar la formación que buscará superar a Suiza y mantener vivo el sueño de defender el título mundial conseguido en Qatar 2022.