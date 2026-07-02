La Corte dejó firme el decomiso de $685.000 millones en la causa Vialidad contra Cristina Kirchner

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la actualización del monto del decomiso en la causa Vialidad y confirmó que la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el resto de los condenados deberán responder por un total de 685.000 millones de pesos, una cifra que reemplaza los 85.000 millones establecidos originalmente en la sentencia.

La decisión del máximo tribunal también ratificó el avance de las medidas de ejecución patrimonial, que incluyen la tasación y eventual remate de bienes vinculados a los condenados en la causa por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz.

La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos presentados por las defensas de Cristina Kirchner y del empresario Lázaro Báez, dejando firme la actualización realizada a partir de un informe elaborado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la propia Corte.

De esta manera, quedó ratificado el decomiso solidario que alcanza a todos los condenados en el expediente, quienes deberán responder conjuntamente por el monto establecido. La medida involucra un total de 111 bienes, varios de los cuales ya comenzaron a ser sometidos a procesos de tasación por parte del Tribunal Oral Federal N° 2, especialmente propiedades ubicadas en la provincia de Santa Cruz.

La Corte también rechazó los planteos de nulidad y los pedidos para suspender las medidas de ejecución patrimonial, consolidando así el proceso iniciado por el tribunal encargado de ejecutar la sentencia.

Entre los condenados, Cristina Kirchner aparece como una de las principales responsables patrimoniales, debido a que gran parte de los bienes del empresario Lázaro Báez ya fueron liquidados o afectados en otros procesos judiciales, como la quiebra de Austral Construcciones y la causa conocida como "Ruta del Dinero K".

La causa Vialidad investigó el direccionamiento de 51 licitaciones de obra pública vial adjudicadas entre 2003 y 2015 en la provincia de Santa Cruz, que, según determinó la Justicia, beneficiaron de manera sistemática al Grupo Austral, propiedad de Báez, en perjuicio de la administración pública.

La sentencia, confirmada el año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal, condenó a Cristina Kirchner, Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti a seis años de prisión por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. También fueron condenados otros ex funcionarios y ex autoridades vinculadas al área de infraestructura.

La ex presidenta cumple actualmente la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario.

Durante el proceso de apelación, las defensas de Cristina Kirchner y Báez sostuvieron que el decomiso debía tramitarse en el fuero civil y cuestionaron la actualización del monto, argumentando que afectaba garantías constitucionales vinculadas al derecho de propiedad y al principio de legalidad. Sin embargo, tanto la Cámara de Casación como ahora la Corte Suprema ratificaron la naturaleza penal de la medida y la competencia del Tribunal Oral Federal N° 2 para llevar adelante la ejecución patrimonial derivada de la condena.