El dólar superó los $1.500 y alcanzó su valor más alto desde octubre

El dólar volvió a subir este miércoles y consolidó una tendencia alcista que ya lleva tres jornadas consecutivas. En el Banco Nación, la cotización para la venta al público cerró en $1.510, mientras que el dólar mayorista alcanzó los $1.489, su valor más alto desde fines de octubre del año pasado.

La suba se produjo en una jornada de intensa actividad en el mercado cambiario, con operaciones por más de USD 800 millones, en un contexto de fuerte demanda de divisas y menor oferta proveniente del sector agroexportador.

En el segmento mayorista, la moneda estadounidense avanzó $7 respecto del cierre anterior y quedó muy cerca del récord nominal de $1.492, registrado el 24 de octubre de 2025. En lo que va de 2026, el tipo de cambio mayorista acumula una suba del 2,3%.

En tanto, el dólar blue también registró un incremento de $10 y cerró en $1.525, mientras que los dólares financieros acompañaron la tendencia alcista. El contado con liquidación llegó a $1.577, su nivel más elevado desde octubre del año pasado.

Entre los factores que explican el movimiento, analistas del mercado señalaron una menor liquidación de divisas del complejo agroexportador, un comportamiento estacional que se combina con la expectativa de mejores precios por parte de algunos productores.

Especialistas también remarcaron que el mercado no espera una devaluación brusca, aunque sí prevé un mayor dinamismo del tipo de cambio durante el segundo semestre del año. En ese escenario, una de las principales preocupaciones pasa por el posible traslado de la suba del dólar a los precios internos y su impacto sobre la inflación.

Por otra parte, el Banco Central continúa interviniendo en distintos segmentos del mercado con el objetivo de moderar las expectativas cambiarias y fortalecer las reservas, mientras el Gobierno sigue de cerca la evolución del tipo de cambio en el inicio de la segunda mitad del año.