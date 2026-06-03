Scaloni empieza a definir el equipo: el posible once para enfrentar a Honduras

La Selección argentina continúa con su preparación en Estados Unidos de cara al Mundial 2026 y tuvo una nueva jornada de entrenamientos en Kansas City, donde Lionel Scaloni comenzó a delinear el equipo que podría utilizar en el amistoso del próximo sábado frente a Honduras.

Durante la práctica realizada en el Compass Minerals National Performance Center, el entrenador dispuso trabajos tácticos y una sesión formal de fútbol en la que ensayó con una formación que combinó habituales titulares con futbolistas que buscan ganarse un lugar en la consideración del cuerpo técnico.

Uno de los aspectos destacados fue la presencia de Gerónimo Rulli en el arco. El guardameta trabajó entre los titulares ante la ausencia de Emiliano Martínez, que continúa recuperándose de una lesión en una mano y es preservado por el cuerpo técnico.

La defensa estuvo integrada por Nicolás Capaldo, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico. La inclusión de Capaldo aparece vinculada a las molestias físicas que arrastran Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

En la mitad de la cancha, Scaloni volvió a apostar por un mediocampo que se perfila como una de las bases del equipo, con Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

En ofensiva, el entrenador probó con Giuliano Simeone y Thiago Almada por los costados, mientras que Lautaro Martínez ocupó el centro del ataque. Tanto Lionel Messi como Julián Álvarez continúan realizando tareas diferenciadas por cuestiones físicas, por lo que no participaron del ensayo principal.

De mantenerse esta tendencia, el posible equipo para enfrentar a Honduras estaría integrado por Rulli; Capaldo, Otamendi, Lisandro Martínez y Tagliafico; De Paul, Mac Allister y Enzo Fernández; Giuliano Simeone, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La Albiceleste continuará entrenándose en los próximos días antes de viajar a Texas, donde disputará el primero de los dos amistosos previstos antes de su debut en el Mundial. Tras el encuentro frente a Honduras, el seleccionado enfrentará a Islandia y luego volverá a Kansas City para ultimar detalles de cara al estreno mundialista ante Argelia, programado para el 16 de junio.