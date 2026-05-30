Sauce Viejo: ASOEM denunció descuentos salariales a trabajadores que participaron de las medidas de fuerza

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) denunció que trabajadores municipales afiliados al gremio en Sauce Viejo sufrieron descuentos salariales por haber participado de medidas de fuerza convocadas por la entidad, y cuestionó la decisión adoptada por la gestión encabezada por el intendente Mario Papaleo.

A través de un comunicado, el sindicato sostuvo que se trata de la segunda ocasión en que se aplican descuentos por jornadas de paro y consideró que la medida constituye un castigo hacia empleados que ejercieron "un derecho legítimo" vinculado a la defensa de sus condiciones laborales y derechos sindicales.

En el escrito, ASOEM afirmó que la decisión responde a una "práctica de persecución" destinada a "disciplinar, amedrentar y castigar a quienes se organizan sindicalmente". Asimismo, remarcó que los descuentos afectan de manera directa la economía de los trabajadores alcanzados por la medida.

Para la entidad, la decisión se trata de “un atropello contra los trabajadores municipales” por parte del intendente sauceño, a quien acusaron de “cruzar un límite que ningún gobernante democrático debería atravesar”.

Desde la organización gremial señalaron además que ya se encuentra en marcha una colecta solidaria para asistir a los empleados que resultaron perjudicados por los descuentos aplicados en sus haberes.

El sindicato también manifestó su preocupación por lo que considera una afectación a la libertad sindical y sostuvo que el conflicto excede el plano estrictamente gremial, ya que —según expresó— involucra el respeto a derechos y garantías reconocidos a los trabajadores.

Finalmente, ASOEM calificó la situación como "grave" y ratificó su decisión de continuar con las acciones gremiales y de acompañamiento a los trabajadores afectados.