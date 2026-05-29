Fuerte explosión de un cohete durante un ensayo en Estados Unidos

Un cohete de la compañía aeroespacial Blue Origin explotó durante la noche del jueves mientras realizaba una prueba estática en la plataforma de lanzamiento de la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida, Estados Unidos.

El incidente ocurrió cerca de las 21:00 hora local y provocó una fuerte explosión que generó una importante onda expansiva en las zonas cercanas, además de una gran llamarada que iluminó el cielo durante varios segundos.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la empresa fundada por Jeff Bezos confirmó que el desperfecto se produjo en un cohete New Glenn durante un ensayo de encendido de motores realizado en el Complejo de Lanzamiento 36.

Desde la compañía precisaron además que todo el personal operativo fue localizado y se encuentra fuera de peligro, por lo que no se registraron heridos. En paralelo, las autoridades locales descartaron riesgos ambientales o fugas tóxicas tras el episodio.

El accidente representa un nuevo contratiempo para el programa New Glenn, que ya había sufrido inconvenientes en abril pasado, cuando una falla en el sistema de propulsión afectó la colocación de un satélite en su órbita prevista.

El cohete, que debutó en 2025 y llevaba apenas tres vuelos realizados, se preparaba para su cuarta misión espacial, prevista preliminarmente para el 4 de junio. El objetivo era poner en órbita 48 satélites de la red de internet Leo, impulsada por Amazon para competir directamente con el sistema Starlink.

Según trascendió, al momento de la explosión se realizaban tareas de carga de combustible líquido y preparación previa a la ignición controlada de los motores. Además de futuras misiones comerciales, el proyecto New Glenn también forma parte de los programas logísticos vinculados a la NASA para futuras operaciones lunares.