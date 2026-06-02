El fútbol argentino aportará 19 jugadores al Mundial 2026.

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el fútbol argentino tendrá 19 representantes en distintas selecciones que participarán de la máxima cita internacional. Además del impacto deportivo, las convocatorias también generarán ingresos para los clubes, ya que la FIFA compensará económicamente a las instituciones por la cesión de jugadores durante el certamen.

El organismo rector del fútbol mundial estableció que cada club recibirá 11.000 dólares por día por cada futbolista convocado mientras permanezca afectado a la competencia, desde el inicio de la concentración hasta la eliminación o finalización del torneo para su selección.

En ese escenario, River es el equipo del fútbol argentino que más jugadores aportará al Mundial. El conjunto de Núñez tendrá siete representantes distribuidos en cinco selecciones diferentes, lo que le permitirá percibir 77.000 dólares diarios durante la participación de sus futbolistas.

Entre los convocados del equipo de Núñez, aparecen Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi con la selección argentina, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño con Colombia, Kendry Páez con Ecuador, Matías Viña con Uruguay y Matías Galarza Fonda con Paraguay.

Detrás de River se ubican Independiente y Huracán, con dos futbolistas cada uno. En el Rojo fueron convocados Santiago Arias para Colombia y Gabriel Ávalos para Paraguay, mientras que el Globo estará representado por el arquero Hernán Galíndez y el delantero Jordy Caicedo, ambos integrantes de la selección ecuatoriana.

Boca también tendrá presencia en el Mundial a través de Leandro Paredes, convocado por Lionel Scaloni para defender el título con Argentina. En tanto, Vélez y Rosario Central aportarán a Álvaro Montero y Jaminton Campaz, respectivamente, ambos integrantes del seleccionado colombiano.

La lista de clubes con representantes mundialistas se completa con Estudiantes de La Plata, que tendrá al arquero uruguayo Fernando Muslera; San Lorenzo, con Orlando Gil; Lanús, con José Canale; Talleres de Córdoba, con Alejandro Maidana; e Independiente Rivadavia de Mendoza, con Alex Arce, los cuatro últimos convocados por la selección de Paraguay.

De esta manera, el torneo local aportará 19 futbolistas a distintas selecciones que competirán en Estados Unidos, Canadá y México, una cifra que además de reforzar la presencia del fútbol argentino en la Copa del Mundo representará un importante ingreso económico para las instituciones involucradas.