Detuvieron a seis personas tras una serie de allanamientos por microtráfico

Seis personas fueron detenidas este jueves por la noche durante una serie de allanamientos por microtráfico realizados en Santo Tomé y Santa Fe, en el marco de dos investigaciones penales impulsadas por la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

En nuestra ciudad, los operativos se concentraron en tres viviendas ubicadas sobre calle Córdoba al 1200 y en la esquina de Córdoba y Tucumán. Allí, agentes de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones (PDI) secuestraron una importante cantidad de droga, dinero en efectivo y distintos elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

De acuerdo a la información oficial, en uno de los domicilios allanados en el medio local se encontraron cerca de 2,5 kilos de picadura de marihuana, además de más de 100 gramos de ramas de cannabis y casi 140 gramos de cocaína ya fraccionada para su venta al menudeo.

Durante los procedimientos también fueron secuestrados 19 teléfonos celulares, un rifle de aire comprimido, un posnet, una balanza digital y otra balanza comercial, además de papeles satinados y recortes de bolsas de nylon utilizados habitualmente para el fraccionamiento de droga.

Asimismo, los investigadores incautaron 2.935.910 pesos en efectivo y una planta de cannabis de aproximadamente tres metros de altura que se encontraba en estado de floración.

En paralelo, en la ciudad de Santa Fe se concretaron otros tres allanamientos en viviendas ubicadas en Lavalle al 7700, Ayacucho al 1400 y Sarmiento al 7800.

Las diligencias fueron solicitadas por los fiscales Arturo Haidar y Eric Fernández. Como resultado de los seis procedimientos, fueron detenidas cuatro mujeres y dos hombres, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

