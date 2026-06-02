Anunciaron las actividades para el mes de junio del Programa de Protección Animal

La Municipalidad de Santo Tomé informó el cronograma de servicios y actividades previstas para junio en el marco del Programa Municipal de Protección Animal, con el objetivo de promover el bienestar animal, fortalecer la tenencia responsable y acercar prestaciones veterinarias a distintos sectores de la ciudad.

En ese marco detalló los días y horarios de atención de la Unidad Veterinaria, que continuará funcionando en el predio Ex Inali (Macia 1933). Los lunes miércoles y viernes, se atenderá de 8 a 11 horas; mientras que los martes y jueves será de 13 a 16 horas.

En ese lugar, los vecinos podrán acceder a servicios de castración, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos, tratamiento antisárnico y desparasitación, esta última sujeta a la disponibilidad de insumos. La atención es por orden de llegada, aunque para consultas previas, se encuentra habilitada la línea de WhatsApp 3425477511, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas.

Campañas Masivas de Atención Focalizada

Por otra parte, durante el mes de junio se desarrollarán dos jornadas de atención masiva con abordaje territorial previo, una metodología que contempla censos, visitas informativas y acciones de concientización en los barrios seleccionados antes de la realización de cada operativo.

El sábado 13 habrá una jornada en la Vecinal General Paz (Pedroni 3550) y el sábado 27 otra en la Vecinal Sarmiento (Azcuénaga 1730), ambas de 8 a 13 horas.

Estas campañas incluyen castraciones, desparasitación, vacunación antirrábica, atención básica para perros y gatos y tratamiento antisárnico, con el propósito de atender problemáticas vinculadas a la población animal en el territorio mediante acciones focalizadas y planificadas.

Requisitos para castraciones

Desde el área de Protección Animal recordaron a los vecinos que, para acceder al servicio de castración, deberán tener en cuenta las siguientes indicaciones:

Los animales deben tener al menos cinco meses de vida.

Deben concurrir acompañados por una persona mayor de edad con DNI.

Es obligatorio cumplir con ocho horas de ayuno sólido y líquido antes de la intervención.

En el caso de hembras con cría, deberán transcurrir al menos 60 días desde el parto.

Los gatos deben ser trasladados en transportadora o bolso ventilado.

Los perros deberán asistir con collar y correa, y bozal en caso de ser necesario.

Se recomienda llevar una manta para el período posterior a la cirugía.

Los profesionales veterinarios informarán previamente sobre los riesgos inherentes a la anestesia.

Canales de denuncia

En otro orden, la Municipalidad recordó que se encuentran habilitados distintos canales para denunciar situaciones vinculadas al maltrato animal o incumplimientos de las normas de tenencia responsable.

Ante casos de maltrato o crueldad animal, los vecinos deben comunicarse de manera inmediata al 911, servicio que funciona las 24 horas, todos los días.

Por otra parte, para consultas, asesoramiento o denuncias relacionadas con incumplimientos de las obligaciones establecidas por el Programa Municipal de Tenencia Responsable —como falta de alimentación adecuada, condiciones de higiene deficientes o alojamiento inadecuado, entre otras situaciones— se encuentra disponible la línea 3425459312, de lunes a viernes, de 9 a 20 horas.

