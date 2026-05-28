Scaloni confirmó la lista de Argentina para el Mundial 2026

Lionel Scaloni confirmó este jueves la lista definitiva de 26 futbolistas que representarán a la Selección argentina en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, que comenzará el próximo 16 de junio.

Con Lionel Messi como gran bandera del equipo, el entrenador mantuvo la base del plantel campeón en Qatar 2022 y apostó por una combinación de experiencia y renovación, con varios jóvenes que tendrán su primera participación en una Copa del Mundo.

La nómina fue presentada sobre el cierre del plazo establecido por FIFA, ya que el cuerpo técnico aguardó hasta último momento la evolución física de algunos futbolistas que arrastraban molestias y lesiones. Entre ellos aparecen Cristian Romero, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolás González y Nicolás Paz, quienes lograron recuperarse y finalmente estarán presentes en la cita mundialista.

En contrapartida, las ausencias más destacadas son las de Franco Mastantuono y Giovani Lo Celso, que quedaron fuera de la lista definitiva.

El plantel comenzará a entrenarse desde este lunes en el predio de Ezeiza antes de viajar a Estados Unidos, donde disputará dos amistosos preparatorios: el 6 de junio ante Honduras, en Texas, y el 9 frente a Islandia, en Alabama.

En el arco, Emiliano “Dibu” Martínez y Gerónimo Rulli ya tenían su lugar asegurado, mientras que el tercer cupo quedó finalmente para Juan Musso, quien volvió a meterse en consideración tras una buena temporada en el Atlético de Madrid.

En defensa, Scaloni mantuvo gran parte de la estructura que conquistó el título en Qatar. Se suman Leonardo Balerdi y otros nombres que vienen ganando terreno en el recambio.

La mitad de la cancha también conserva a varios campeones del mundo, como Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Exequiel Palacios. Entre las caras nuevas aparecen Valentín Barco y Nicolás Paz, dos de las apuestas jóvenes del entrenador.

En ofensiva, además de Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Thiago Almada, se destacan las convocatorias de Giuliano Simeone y José Manuel López, quienes tendrán su estreno absoluto en un Mundial.

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