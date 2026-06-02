La Parroquia Inmaculada completó la recuperación del campanario y avanza hacia la restauración de la fachada

Por Santotomealdía



La Parroquia Inmaculada Concepción y Santo Tomás de Aquino concluyó la restauración exterior de su campanario, una de las obras previstas dentro del ambicioso proyecto de recuperación integral del histórico templo presentado a fines de 2024.

Durante una entrevista concedida este martes a Nova al Día, el padre Javier Milesi destacó que la finalización de esta etapa representa un nuevo avance dentro de un proceso de restauración que se desarrolla desde hace aproximadamente un año y medio y que busca preservar uno de los edificios más emblemáticos de nuestra ciudad.

"Es una etapa más concluida en este proceso que empezamos más o menos hace un año y medio", expresó el sacerdote. En ese sentido, recordó que los primeros trabajos estuvieron orientados a la recuperación de la parte baja interior del templo y posteriormente a la reparación de sectores más complejos vinculados a la cubierta y los techos.

"El año pasado pudimos concluir con la reparación completa del techo y de toda la parte hasta la cúpula, y este año comenzamos la primera parte con la reparación exterior del campanario", explicó.

Milesi adelantó además que la próxima intervención comenzará en breve y estará enfocada en uno de los sectores más visibles del edificio. "Ahora, si Dios quiere, dentro de poquito comenzamos con otra etapa, que es la reparación de toda la fachada exterior que da al frente del templo", señaló.

Antes y después: la restauración exterior permitió recuperar la imagen original del campanario de la Parroquia Inmaculada.

Un proyecto pensado a largo plazo

Según recordó el sacerdote, el plan integral de restauración fue presentado en diciembre de 2024 luego de un extenso trabajo de relevamiento y estudios técnicos para determinar el estado de la estructura.

"Era un templo que durante 130 años había recibido pocas inversiones importantes", indicó. Además, explicó que fue necesario realizar mediciones y análisis para descartar daños estructurales antes de definir las distintas etapas de intervención.

La iniciativa, que inicialmente había sido proyectada para desarrollarse durante una década, avanza hoy a un ritmo mayor gracias al acompañamiento de la comunidad.

"En un principio pensábamos un proyecto a 10 años y la verdad ahora lo pensamos a mucho menos, a seis años", sostuvo.

El aporte de la comunidad, clave para las obras

Milesi remarcó que todas las intervenciones realizadas hasta el momento fueron posibles gracias a la colaboración de vecinos, fieles y distintas actividades organizadas por la parroquia. "Todo se realiza a pulmón con el esfuerzo que realiza la gente a través de los aportes que puedan hacer y de determinados eventos que realizamos", afirmó.

En relación con la restauración del campanario, precisó que la obra demandó una inversión aproximada de 14 millones de pesos, incluyendo materiales, mano de obra y estudios técnicos.

La próxima etapa, centrada en la fachada, requerirá una inversión aún mayor. "El costo estipulado son alrededor de 25 millones de pesos", detalló.

El sacerdote también destacó la importancia simbólica que tiene el templo para la comunidad. "La característica que tiene el templo para la comunidad de nuestra ciudad y para la zona es emblemática. Es como un símbolo de la ciudad junto con el Puente Carretero", expresó.

Un campanario recuperado y una fachada que será la próxima meta

Tras la restauración, el campanario recuperó gran parte de su aspecto original. "El campanario ahora se lo percibe en su color más o menos original", comentó Milesi, quien destacó que el avance de las obras permite a los vecinos observar de manera concreta el resultado de sus aportes.

Además, confirmó que en aproximadamente dos semanas comenzarán los trabajos sobre la fachada principal del templo. "Es significativa, muy linda la fachada, aunque es muy sobria, pero tiene el deterioro propio de 130 años de vida", explicó.

Por otra parte, indicó que la actividad religiosa continúa desarrollándose con normalidad mientras avanzan las obras y que durante las vacaciones de invierno evalúan realizar tareas de limpieza interior para continuar con la puesta en valor del edificio.