Rusia lanzó una nueva ofensiva sobre Ucrania y dejó al menos 18 muertos

Al menos 18 personas murieron y más de 100 resultaron heridas este martes como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos sobre distintas ciudades de Ucrania, en una de las jornadas más violentas de las últimas semanas en el conflicto entre ambos países.

Los bombardeos alcanzaron principalmente la ciudad de Dnipró, en el este ucraniano, además de Kiev y la región de Járkov. Las autoridades locales informaron daños en edificios residenciales, incendios, cortes de energía y personas atrapadas bajo los escombros.

El gobernador de Dnipró, Oleksandr Ganzha, confirmó que ocho de las víctimas fatales se registraron en esa ciudad y señaló que varios de los heridos permanecen internados en estado grave. Entre los edificios afectados hubo complejos de departamentos alcanzados durante los ataques nocturnos.

En Kiev, las explosiones obligaron a activar las alertas antiaéreas durante la madrugada. Según informó el jefe de la administración militar de la capital, Timur Tkachenko, Rusia utilizó misiles balísticos en la ofensiva. El alcalde Vitali Klitschko indicó que los ataques provocaron incendios en distintos sectores de la ciudad y dejaron al menos cuatro heridos.

La ofensiva también impactó en la región de Járkov, donde las autoridades reportaron al menos ocho personas heridas.

Los ataques provocaron escenas de tensión en distintos puntos del país. Miles de personas buscaron refugio en estaciones de metro y refugios subterráneos mientras los sistemas de defensa antiaérea intentaban interceptar misiles y drones lanzados por Rusia.

La nueva escalada se produjo pocos días después de que el Kremlin advirtiera sobre la posibilidad de realizar ataques "sistemáticos" contra objetivos en Ucrania. Moscú sostiene que las operaciones son una respuesta a recientes acciones atribuidas a Kiev en territorios controlados por Rusia, acusaciones que el gobierno ucraniano rechaza.

El presidente ruso, Vladimir Putin, había acusado el lunes a las autoridades ucranianas de intensificar sus ataques contra zonas bajo control ruso y aseguró que esos hechos marcaron "una nueva página" en el conflicto.

Mientras tanto, la guerra continúa mostrando señales de una renovada escalada militar, con ataques cada vez más frecuentes sobre áreas urbanas y un creciente impacto sobre la población civil.

