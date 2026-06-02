Deportes — 02.06.2026 —
Arrancó la cuenta regresiva: la Selección tuvo su primera práctica en Estados Unidos
El plantel albiceleste se entrenó por primera vez en un Kansas City de altas temperaturas. Scaloni ya piensa en los amistosos ante Honduras e Islandia antes del debut.
La Selección argentina realizó este lunes su primer entrenamiento en Kansas City y puso en marcha de manera formal la preparación para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 16 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.
El plantel dirigido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS y elegido como base de operaciones durante buena parte de la competencia.
La práctica se desarrolló bajo altas temperaturas, con registros cercanos a los 31 grados y una máxima prevista de 32°, una condición que obligó al cuerpo técnico a dosificar las cargas físicas en el arranque de los trabajos.
La delegación argentina había arribado a Estados Unidos el domingo y permanecerá durante los próximos días en Kansas City antes de afrontar los dos amistosos previstos como preparación para la Copa del Mundo.
El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se disputará el martes 9 ante Islandia, en Auburn, Alabama.
Una vez finalizados esos encuentros, el seleccionado regresará a Kansas City para completar la puesta a punto de cara al estreno mundialista. El debut está programado para el martes 16 de junio frente a Argelia, también en Kansas City.
En este comienzo de la preparación, Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegaron con distintas molestias o en proceso de recuperación. Entre ellos se encuentran Leandro Paredes, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.
Por eso, los próximos entrenamientos y los amistosos de preparación serán fundamentales para evaluar el estado físico del plantel y definir la formación con la que Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.