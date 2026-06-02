Arrancó la cuenta regresiva: la Selección tuvo su primera práctica en Estados Unidos

La Selección argentina realizó este lunes su primer entrenamiento en Kansas City y puso en marcha de manera formal la preparación para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 16 de junio en Estados Unidos, Canadá y México.

El plantel dirigido por Lionel Scaloni trabajó en el Compass Minerals National Performance Center, complejo utilizado habitualmente por el Sporting Kansas City de la MLS y elegido como base de operaciones durante buena parte de la competencia.

La práctica se desarrolló bajo altas temperaturas, con registros cercanos a los 31 grados y una máxima prevista de 32°, una condición que obligó al cuerpo técnico a dosificar las cargas físicas en el arranque de los trabajos.

La delegación argentina había arribado a Estados Unidos el domingo y permanecerá durante los próximos días en Kansas City antes de afrontar los dos amistosos previstos como preparación para la Copa del Mundo.

El primero será el sábado 6 de junio frente a Honduras, en College Station, Texas, mientras que el segundo se disputará el martes 9 ante Islandia, en Auburn, Alabama.

Una vez finalizados esos encuentros, el seleccionado regresará a Kansas City para completar la puesta a punto de cara al estreno mundialista. El debut está programado para el martes 16 de junio frente a Argelia, también en Kansas City.

En este comienzo de la preparación, Scaloni sigue de cerca la evolución física de varios futbolistas que llegaron con distintas molestias o en proceso de recuperación. Entre ellos se encuentran Leandro Paredes, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Julián Álvarez, Nicolás Paz, Nicolás González, Gonzalo Montiel y Nahuel Molina.

Por eso, los próximos entrenamientos y los amistosos de preparación serán fundamentales para evaluar el estado físico del plantel y definir la formación con la que Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022.