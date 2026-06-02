Hallan en la Patagonia una nueva especie de dinosaurio desconocida hasta ahora

Un equipo de investigadores de Argentina y Japón identificó una nueva especie de dinosaurio raptor en las cercanías de El Calafate, en la provincia de Santa Cruz. El ejemplar, bautizado Kank australis, aporta nueva información sobre la diversidad y distribución de estos depredadores en el hemisferio sur durante los últimos millones de años de la era de los dinosaurios.

El hallazgo amplía el registro fósil de los unenlágidos, un grupo de dinosaurios emparentado con los famosos raptores, y refuerza la hipótesis de que estas especies estaban ampliamente distribuidas en la Patagonia poco antes de la extinción masiva ocurrida hace 66 millones de años.

Los restos fueron encontrados en la estancia La Anita, cerca de El Calafate. El descubrimiento comenzó en 2019 con el hallazgo de un fragmento de garra que sugería la presencia de un raptor en la zona. Años más tarde, durante nuevas campañas realizadas en 2024, los investigadores recuperaron vértebras cervicales y dientes que permitieron confirmar la existencia de una especie hasta ahora desconocida.

Los fósiles fueron analizados mediante tomografía computada y microscopía electrónica, técnicas que permitieron identificar características anatómicas únicas y diferenciar al ejemplar de otros dinosaurios similares.

El hallazgo fue publicado en una revista especializada.

La investigación fue publicada en la revista científica Journal of Vertebrate Paleontology y estuvo encabezada por el paleontólogo argentino Matías Motta, junto a especialistas del Museo Regional Provincial Padre Manuel Jesús Molina, el Museo Argentino de Ciencias Naturales “Bernardino Rivadavia” (MACN-CONICET), la Fundación de Historia Natural Félix de Azara y el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Japón.

Según los investigadores, Kank australis habría tenido un tamaño comparable al de un ñandú grande, con una masa estimada de unos 27 kilos. Caminaba sobre dos patas y poseía la característica garra curva en el segundo dedo de cada pie, una de las marcas distintivas de los raptores.

“La descripción de Kank australis es importante porque sumamos una nueva especie de la familia de los unenlágidos, un grupo poco representado en el registro fósil debido a que sus huesos son muy gráciles y difíciles de preservar”, explicó Motta. El especialista señaló además que este dinosaurio presentaba diferencias claras respecto de raptores del hemisferio norte, como el Velociraptor, especialmente en la forma de sus dientes y de las vértebras del cuello.

El nombre elegido para la especie también remite a la historia y cultura de la región. “Kank” proviene de la mitología del pueblo aonikenk o tehuelche y hace referencia al “gran ñandú” creador de la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. Por su parte, “australis” significa “del sur”, en alusión al extremo austral donde fueron hallados los restos.

El descubrimiento aporta nuevas evidencias sobre la evolución de los dinosaurios en Sudamérica y permite conocer con mayor precisión la fauna que habitó la Patagonia durante el Cretácico Superior, poco antes de la desaparición de los dinosaurios.