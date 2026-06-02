La UNL cayó 46 puestos en un ranking internacional y refleja el retroceso de las universidades argentinas

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cayó 46 puestos en el ranking global elaborado por el Center for World University Rankings (CWUR) y se sumó a la tendencia que afectó a todas las universidades argentinas incluidas entre las 2.000 mejores del mundo.

Según la edición 2026 de la clasificación, la UNL pasó del puesto 1.693 al 1.739, en un contexto marcado por los reclamos de las casas de estudio por la situación presupuestaria y el financiamiento del sistema científico y universitario nacional.

La mejor posicionada del país continúa siendo la Universidad de Buenos Aires (UBA), que se ubicó en el puesto 423 a nivel mundial. Detrás aparecen la Universidad Nacional de La Plata (768) y la Universidad Nacional de Córdoba (845).

Más abajo se ubicaron la Universidad Nacional de Rosario (1.681), la Universidad Nacional del Litoral (1.739), la Universidad Nacional de Cuyo (1.829) y la Universidad Nacional de Mar del Plata (1.891).

La caída no fue exclusiva de la UNL. De hecho, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) registró uno de los descensos más pronunciados al pasar del puesto 1.576 al 1.681, lo que representó una pérdida de 105 posiciones respecto de la medición anterior.

El ranking CWUR es una de las evaluaciones internacionales más reconocidas y se basa exclusivamente en indicadores vinculados a la calidad educativa, la empleabilidad de los graduados, la excelencia académica y la producción científica. La investigación científica tiene un peso del 40% dentro de la puntuación final.

Al presentar los resultados, el presidente del CWUR, Nadim Mahassen, vinculó el desempeño de las universidades argentinas con problemas estructurales de financiamiento.

"El deterioro de las universidades argentinas refleja años de financiamiento inadecuado y la desvalorización de la ciencia y la educación como bienes públicos", sostuvo el directivo.

La publicación del ranking se conoció en medio de reiterados reclamos de autoridades universitarias por la situación presupuestaria del sector. En ese marco, la rectora de la UNL, Laura Tarabella, había cuestionado recientemente la falta de respuestas del Gobierno nacional a los planteos de las universidades públicas.

Durante la última Marcha Federal Universitaria realizada en la ciudad de Santa Fe, Tarabella expresó que "siempre que la comunidad universitaria se moviliza y pone a disposición todo lo que genera y su potencia transformadora, hemos recibido expresiones que no son las apropiadas para personas que son las encargadas de gestionar".

Según datos difundidos por las universidades nacionales, las transferencias destinadas al sistema universitario registraron una importante caída desde 2023, mientras continúan los reclamos por mayores recursos para sostener el funcionamiento de las instituciones y la investigación científica.

A nivel global, el ranking volvió a ser liderado por Harvard University, seguida por el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y Stanford University. En América Latina, la mejor posicionada fue la Universidade de São Paulo, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México y la Pontificia Universidad Católica de Chile también se ubicaron entre las principales instituciones de la región.