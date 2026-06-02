El Gobierno planifica nuevos recortes de personal en todos los ministerios

El Gobierno nacional continúa evaluando medidas para profundizar la reducción del gasto público y analiza la posibilidad de implementar nuevos recortes de personal en ministerios y organismos estatales durante la segunda mitad del año.

La tarea está siendo llevada adelante por equipos del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, encabezado por Federico Sturzenegger, que en las últimas semanas visitaron distintas áreas de la administración pública con el objetivo de revisar estructuras, funciones y cantidad de trabajadores.

Según publicó la agencia Noticias Argentinas, los funcionarios analizan cuántas personas se desempeñan en cada dependencia, qué tareas realizan y si esas funciones podrían desarrollarse con una menor dotación de personal.

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por la agencia, durante esas recorridas se transmite la necesidad de continuar con el proceso de ajuste impulsado por la administración de Javier Milei, en línea con la política de reducción del Estado que el Gobierno sostiene desde el inicio de la gestión.

Mientras algunos funcionarios consideran que las metas de ajuste podrán cumplirse sin mayores inconvenientes, otros sectores dentro de la administración nacional expresan preocupación por el impacto que nuevas desvinculaciones podrían tener sobre el funcionamiento de diferentes áreas.

Desde los gremios estatales, en tanto, anticiparon que resistirán cualquier avance en ese sentido. El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, afirmó que el sindicato confrontará las medidas que impliquen nuevos despidos y reclamó la reapertura de las negociaciones paritarias.

“No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar”, sostuvo el dirigente sindical, quien además advirtió que, si no se reabren las paritarias, incrementarán las acciones gremiales en organismos públicos.

Por su parte, desde la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) manifestaron preocupación por la continuidad de las políticas de ajuste y señalaron que durante el último tiempo se produjeron desvinculaciones de trabajadores con varios años de antigüedad y experiencia dentro del Estado.

Además, remarcaron que los salarios del sector público han perdido poder adquisitivo y plantearon que el Estado debe mantener su capacidad de brindar servicios y asistencia a la comunidad, más allá de las reformas que puedan impulsarse para mejorar su funcionamiento.

La posibilidad de nuevas reducciones de personal se da en un contexto en el que el Gobierno ratifica su intención de profundizar las políticas de ajuste fiscal, uno de los principales ejes de la gestión de Milei.