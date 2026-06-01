La Municipalidad dio a conocer los puntos de Eco Canje para junio

La Municipalidad informó el cronograma de junio del programa Eco Canje, una iniciativa destinada a promover la separación y recuperación de materiales reciclables mediante la participación de los vecinos de la ciudad.

A lo largo del mes, la propuesta llegará a distintos sectores de nuestra ciudad. Quienes se acerquen a los puntos establecidos podrán entregar materiales reciclables y recibir a cambio un plantín o semillas de temporada, en el marco de las acciones impulsadas para fomentar hábitos sustentables y el cuidado del ambiente.

Según detalló el Municipio, las jornadas se desarrollarán en los siguientes lugares y horarios:

Martes 2 de junio , de 15 a 17 horas, en el Cuartel de Bomberos Voluntarios (Richieri 3145).

, de 15 a 17 horas, en el (Richieri 3145). Viernes 5 de junio , de 9 a 12 horas, en Plaza Libertad (Avellaneda entre Centenario y 25 de Mayo).

, de 9 a 12 horas, en (Avellaneda entre Centenario y 25 de Mayo). Martes 9 de junio , de 15 a 17 horas, en Plaza de los Regadores (L. de la Torre y 3 de Febrero).

, de 15 a 17 horas, en (L. de la Torre y 3 de Febrero). Viernes 12 de junio , de 9 a 12 horas, en Plaza Lourdes (Roque Sáenz Peña y 4350).

, de 9 a 12 horas, en (Roque Sáenz Peña y 4350). Martes 16 de junio , de 15 a 17 horas, en el Museo Arqueológico (Roverano 555).

, de 15 a 17 horas, en el (Roverano 555). Viernes 19 de junio , de 9 a 12 horas, en la Vecinal Sargento Cabral (Castelli y Sargento Cabral).

, de 9 a 12 horas, en la (Castelli y Sargento Cabral). Martes 23 de junio , de 15 a 17 horas, en Plaza Hernandarias (Iriondo y Hernandarias).

, de 15 a 17 horas, en (Iriondo y Hernandarias). Viernes 26 de junio , de 9 a 12 horas, en la Vecinal Sarmiento (Avellaneda y Azcuénaga).

, de 9 a 12 horas, en la (Avellaneda y Azcuénaga). Martes 30 de junio, de 15 a 17 horas, en Plaza Zazpe (Hipólito Yrigoyen y Laprade).

Desde el Municipio señalaron que el programa busca fortalecer la participación ciudadana en la gestión de residuos y promover prácticas vinculadas al reciclaje, la reutilización de materiales y el cuidado del entorno. Asimismo, invitaron a los vecinos a sumarse a las distintas jornadas previstas durante junio.