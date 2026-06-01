Renunció el titular del ente regulador de gas y electricidad, a semanas de haber asumido

Néstor Marcelo Lamboglia presentó este lunes su renuncia a la presidencia del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE), apenas semanas después de haber asumido al frente del organismo.

Tras su salida, la conducción quedó provisoriamente en manos del vicepresidente, Vicente Serra, mientras el Gobierno avanza con el proceso para designar a las nuevas autoridades del ente regulador.

Según trascendió de fuentes vinculadas al organismo, la decisión de Lamboglia habría estado relacionada con diferencias internas en la conducción del ENRGE. En particular, se mencionan desacuerdos con Marcelo Nachón, vocal del ente y ex interventor del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), respecto de distintos criterios de gestión.

Sin embargo, desde el Gobierno atribuyeron la renuncia a motivos personales y descartaron la existencia de conflictos internos. Fuentes oficiales señalaron además que la gestión de Lamboglia es valorada positivamente dentro de la estructura del organismo.

La permanencia de Serra al frente del ENRGE sería transitoria. De acuerdo con fuentes oficiales, está previsto que se convoque a un nuevo concurso para la selección del próximo presidente, con el objetivo de completar el proceso de designación de autoridades del ente regulador.

El ENRGE fue creado este año tras la unificación de las funciones regulatorias de los sectores del gas y la electricidad, y tiene a su cargo la supervisión y el control de ambos servicios públicos en todo el país.

