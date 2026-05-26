Un vecino de nuestra ciudad ganó más de $3.300 millones en el Quini 6

Un vecino de nuestra ciudad se convirtió en uno de los grandes ganadores del sorteo del Quini 6 realizado este domingo, al acertar los seis números de la modalidad Revancha y quedarse con un premio de más de $3.310 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en la modalidad Revancha hubo dos apostadores con seis aciertos, quienes se repartirán el pozo acumulado de $6.621.366.416. Uno de los tickets ganadores fue vendido en nuestra ciudad, mientras que el otro corresponde a un apostador de San Martín, Mendoza.

Los números favorecidos en la Revancha fueron 18 - 12 - 08 - 36 - 15 - 21, combinación que permitió a ambos ganadores acceder a un premio individual de $3.310.683.208.

En tanto, las modalidades Tradicional y La Segunda, que contaban con pozos de $849.227.597 cada una, quedaron vacantes.

Por su parte, en el Siempre Sale, trece apostadores lograron cinco aciertos y se llevaron $32.625.198 cada uno.

Además, durante la jornada se realizó el Sorteo Especial Mundial, que entregó diez premios de 15.000 dólares libres de impuestos. Entre los beneficiados hubo apostadores de distintas localidades del país, incluyendo las ciudades santafesinas de Casilda, Santa Fe y Gálvez.

La noticia generó repercusión en nuestra ciudad, donde uno de los mayores premios del juego a nivel nacional quedó en manos de un vecino que, de un momento a otro, pasó a convertirse en multimillonario.