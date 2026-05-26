Alvizo exigió la implementación de una guardia pediátrica permanente en Santo Tomé

Durante la sesión de este martes, el concejal Rodrigo Alvizo presentó un proyecto de resolución para solicitar al municipio la puesta en funcionamiento urgente de la guardia pediátrica permanente en la ciudad. Se trata de “un reclamo histórico” de Santo Tomé, “sostenido desde hace años por muchas familias”.

La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que afecta diariamente a vecinos y vecinas: la ausencia de atención pediátrica de urgencia obliga a trasladarse a la ciudad de Santa Fe ante cualquier emergencia o cuadro de salud que involucre a niños y niñas.

Actualmente, gran parte de esas consultas son atendidas en el Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia, situación que genera demoras, gastos y complicaciones para las familias, además de profundizar la saturación del sistema de salud de la capital provincial.

“El crecimiento de Santo Tomé también incrementó la demanda sobre los servicios públicos, especialmente en materia sanitaria”, expresó Alvizo. “A eso se suma una situación económica compleja, donde muchas personas perdieron su cobertura médica y dependen exclusivamente del sistema público”.

En ese sentido, el concejal remarcó que “seguir sin la guardia pediátrica en la ciudad es una realidad que no puede naturalizarse”.

Desde el espacio recordaron además que la implementación de la guardia pediátrica fue una de las promesas realizadas por la actual gestión municipal durante la campaña electoral. Sin embargo, a más de dos años de gobierno, Santo Tomé continúa sin contar con una respuesta concreta frente a una necesidad básica y cada vez más urgente.

El proyecto también solicita que el Municipio refuerce las gestiones ante el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y los organismos correspondientes para avanzar en la puesta en marcha definitiva del servicio.

Además, propone que mientras se trabaja en una solución de fondo, se dispongan medidas transitorias o refuerzos sanitarios para atender la demanda pediátrica, especialmente de cara al invierno, período en el que aumentan las enfermedades respiratorias y las consultas de urgencia.

Desde el espacio que encabeza Alvizo señalaron que la guardia pediátrica sigue siendo una deuda pendiente con la ciudad y una necesidad urgente para miles de familias que hoy no tienen una respuesta cercana ante situaciones críticas vinculadas a la salud de sus hijos.

“La salud es un derecho fundamental y el Estado tiene la obligación de garantizar atención digna, cercana y rápida”, concluyó el concejal. “La guardia pediátrica no puede seguir esperando”.

