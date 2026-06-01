Los dorsales de España en la Copa Mundial 2026: los números de los 26 convocados por Luis de la Fuente

La Selección de España confirmó este martes los dorsales que utilizarán los 26 futbolistas convocados por el entrenador Luis de la Fuente para disputar la Copa Mundial 2026, que se desarrollará entre junio y julio en Canadá, México y Estados Unidos.

La nómina fue difundida oficialmente por la Federación Española de Fútbol a través de sus canales oficiales, poniendo fin a una de las incógnitas previas al debut del conjunto español en la máxima cita del fútbol internacional.

Entre las principales novedades, Lamine Yamal conservará el dorsal número 19, el mismo con el que se consagró campeón de la Eurocopa 2024. Por su parte, Dani Olmo lucirá la camiseta número 10, mientras que Gavi llevará el número 9, tal como ocurrió durante el Mundial de Qatar 2022.

Además, Marc Pubill heredará el dorsal número 2, tradicionalmente utilizado por Dani Carvajal, mientras que Víctor Muñoz portará el 25.

Los 26 dorsales de España para el Mundial 2026

1: David Raya

David Raya 2: Marc Pubill

Marc Pubill 3: Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo 4: Eric García

Eric García 5: Marcos Llorente

Marcos Llorente 6: Mikel Merino

Mikel Merino 7: Ferran Torres

Ferran Torres 8: Fabián Ruiz

Fabián Ruiz 9: Gavi

Gavi 10: Dani Olmo

Dani Olmo 11: Yeremi Pino

Yeremi Pino 12: Pedro Porro

Pedro Porro 13: Joan García

Joan García 14: Aymeric Laporte

Aymeric Laporte 15: Álex Baena

Álex Baena 16: Rodri

Rodri 17: Nico Williams

Nico Williams 18: Martin Zubimendi

Martin Zubimendi 19: Lamine Yamal

Lamine Yamal 20: Pedri

Pedri 21: Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal 22: Pau Cubarsí

Pau Cubarsí 23: Unai Simón

Unai Simón 24: Marc Cucurella

Marc Cucurella 25: Víctor Muñoz

Víctor Muñoz 26: Borja Iglesias

El camino de España en la fase de grupos

España debutará en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde, en la ciudad de Atlanta, desde las 18:00.

Posteriormente enfrentará a Arabia Saudita el 21 de junio, también en Atlanta y en el mismo horario.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente cerrará su participación en la fase inicial el 27 de junio frente a Uruguay, en Guadalajara, en un encuentro programado para las 02:00 de la madrugada.