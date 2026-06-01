El crimen de la adolescente asesinada en Córdoba será investigado como femicidio

La investigación por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba tras permanecer desaparecida durante una semana, sumó este lunes importantes novedades. El fiscal Raúl Garzón agravó la acusación contra Claudio Gabriel Barrelier, único detenido en la causa, quien ahora será investigado por femicidio.

La modificación de la imputación fue confirmada por el abogado de la familia de la víctima, Carlos Nayi, quien explicó que hasta el momento el acusado estaba imputado por privación ilegítima de la libertad. Con el cambio de carátula, Barrelier pasa a enfrentar una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua en caso de ser hallado culpable.

El letrado señaló además que la querella solicitó la incorporación de otros agravantes, entre ellos homicidio transversal, alevosía y ensañamiento. Según sostuvo, la acusación considera que el crimen habría sido cometido con un grado extremo de violencia y que la víctima fue abandonada posteriormente en una zona descampada de difícil acceso ubicada en las afueras de la capital cordobesa.

En paralelo, este lunes se conocieron los primeros resultados de la autopsia practicada sobre los restos de la adolescente. De acuerdo con las conclusiones preliminares de los peritos, la muerte se habría producido entre la noche del sábado 23 de mayo y la madrugada del domingo 24 por asfixia, pocas horas después de que la joven fuera vista por última vez.

Los estudios forenses también detectaron graves lesiones internas compatibles con un ataque de extrema violencia. Además, se confirmó que el cuerpo presentaba signos de desmembramiento, una circunstancia que complica las tareas periciales y obligará a realizar estudios complementarios para determinar con mayor precisión la mecánica del hecho.

Los investigadores continúan analizando pruebas, registros de cámaras de seguridad, comunicaciones telefónicas y distintos elementos secuestrados durante los allanamientos realizados en los últimos días. Mientras tanto, Barrelier permanece detenido como único acusado por el crimen.

La causa generó una fuerte conmoción en Córdoba y mantiene en vilo a la comunidad, mientras la Justicia avanza en la reconstrucción de lo ocurrido y en la determinación de las responsabilidades penales por la muerte de la adolescente.

