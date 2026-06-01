Crece la tensión en Oriente Medio: Irán frenó el diálogo con Estados Unidos

Irán anunció este lunes la suspensión de las negociaciones que mantenía con Estados Unidos para intentar poner fin al conflicto en Oriente Medio, en medio de una nueva escalada militar en la región.

La decisión fue informada por la agencia iraní Tasnim, que señaló que Teherán resolvió interrumpir el diálogo debido a lo que considera violaciones del alto el fuego alcanzado el pasado 8 de abril y por la continuidad de las operaciones militares israelíes en el sur del Líbano.

Según el medio iraní, el equipo negociador suspendió las conversaciones y el intercambio de propuestas que se desarrollaban a través de distintos mediadores internacionales.

El anuncio se produjo después de un fin de semana marcado por nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos. El Comando Central estadounidense confirmó ataques contra instalaciones vinculadas a sistemas de radar y control de drones en territorio iraní, cerca de la ciudad de Geruk y en la isla de Qeshm.

Washington sostuvo que los bombardeos fueron una respuesta al derribo de un dron estadounidense MQ-1 que, según afirmó, operaba sobre aguas internacionales. De acuerdo con el Pentágono, los ataques destruyeron defensas antiaéreas, una estación de control terrestre y dos drones de ataque.

La respuesta iraní llegó mediante el lanzamiento de misiles contra posiciones militares estadounidenses en Kuwait, país que alberga instalaciones estratégicas del Comando Central. Las autoridades kuwaitíes informaron que sus sistemas de defensa interceptaron los proyectiles y Estados Unidos aseguró que no se registraron víctimas entre sus tropas.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní difundió imágenes del lanzamiento de un misil balístico acompañado por mensajes dirigidos a Washington, en una nueva muestra de la tensión que atraviesa la región y que, por ahora, aleja las posibilidades de retomar las negociaciones entre ambos países.



