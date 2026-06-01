Se terminó el ciclo de Claudio Úbeda: Boca ya piensa en su reemplazante

Boca Juniors puso fin al ciclo de Claudio Úbeda como entrenador del primer equipo. La decisión fue tomada cuatro días después de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Libertadores y quedó formalizada tras una reunión que el técnico mantuvo con el director deportivo, Marcelo Delgado, en el predio que el club posee en Ezeiza.

El vínculo de Úbeda vencía el próximo 30 de junio y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme resolvió no renovarlo, por lo que el club ya trabaja en la búsqueda de un nuevo entrenador.

La salida se produjo luego de una serie de resultados adversos que marcaron el tramo final de su gestión. La eliminación ante Universidad Católica en la Copa Libertadores terminó de precipitar una decisión que ya venía siendo analizada por la conducción deportiva. A ese golpe se sumaron la caída frente a Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura y la derrota ante Racing Club en las semifinales del Clausura 2025.

Tras la eliminación continental, el propio Úbeda había dejado abierta la puerta a su salida. "Siempre dependemos de los resultados, así que no depende de mí el futuro", reconoció en conferencia de prensa luego de la derrota en La Bombonera.

El ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo había asumido la conducción del equipo en octubre de 2025. Durante su ciclo dirigió 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 victorias, siete empates y ocho derrotas.

Entre los aspectos destacados de su gestión aparecen los dos triunfos en Superclásicos. Boca venció a River Plate por 2-0 en La Bombonera durante 2025 y luego volvió a imponerse por 1-0 en el estadio Monumental durante el Torneo Apertura de este año.

Ahora la dirigencia xeneize deberá definir rápidamente a su reemplazante. El nuevo entrenador tendrá por delante una agenda exigente que incluye el repechaje de la Copa Sudamericana ante Club Deportivo O'Higgins, el compromiso por Copa Argentina frente a Sarmiento de Junín y el inicio del Torneo Clausura.

Entre los nombres que surgieron en los últimos días como posibles candidatos aparecen Antonio Mohamed y Néstor Lorenzo, aunque hasta el momento el club no realizó anuncios oficiales sobre quién será el sucesor de Úbeda en el banco de suplentes.

