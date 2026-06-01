Cómo es por dentro la “casa” de la Selección durante el Mundial

La Selección argentina ya instaló su base de operaciones en Estados Unidos para encarar la recta final de la preparación y su estadía durante el Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni eligió el Sporting KC Training Centre, un complejo de alto rendimiento ubicado en Kansas City que cuenta con instalaciones de primer nivel.

Inaugurado en 2018 a partir de una alianza entre el club Sporting Kansas City, la federación estadounidense de fútbol y el centro médico Children’s Mercy, el predio fue diseñado para albergar entrenamientos profesionales y selecciones nacionales.

El complejo dispone de cinco canchas de entrenamiento de última generación. Entre ellas se destaca el denominado "SuperPitch", un espacio conformado por tres campos de juego contiguos que permiten desarrollar distintos trabajos tácticos y físicos de manera simultánea. Además, cuenta con otras dos canchas de césped sintético equipadas con iluminación LED y un pabellón elevado destinado al análisis de video y la observación de las prácticas.

El predio cuenta con cinco canchas de fútbol.

Otro de los puntos fuertes del centro es su gimnasio, que ocupa cerca de 1.200 metros cuadrados. El espacio combina equipamiento de fuerza y acondicionamiento físico con sectores de césped sintético destinados a ejercicios funcionales, trabajos de velocidad y recuperación.

La elección de Kansas City también responde a una cuestión logística. Argentina disputará uno de sus encuentros de la fase de grupos en esa ciudad, mientras que los otros dos compromisos se jugarán en Dallas, ubicada a poco más de una hora y media de vuelo.

La Selección hará su estreno en el Mundial el próximo 16 de junio frente a Argelia, con el objetivo de comenzar de la mejor manera la defensa del título conseguido en Qatar 2022.