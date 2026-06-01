Reforma del Plan Director: Ciudadanía Activa cuestionó la participación y pidió incorporar más voces

Por Santotomealdía

La organización Ciudadanía Activa volvió a cuestionar el proceso de reforma del Plan Director impulsado por la Municipalidad y aseguró que decidió no participar de las últimas jornadas abiertas por considerar que se trató de una instancia con escasa participación y sin respuestas concretas a los aportes realizados durante el año pasado.

Las declaraciones fueron realizadas este lunes por Luis Martínez, uno de los referentes del espacio, durante una entrevista en el programa Nova al Día, que se emite por Radio Nova 97.5. Allí sostuvo que las actividades desarrolladas la semana pasada representaron “un acting y una falta de respeto” al proceso que había comenzado a fines de 2025 con las primeras instancias de consulta.

Según explicó, desde Ciudadanía Activa resolvieron no asistir a las dos jornadas realizadas la semana pasada porque consideran que el mecanismo de convocatoria y participación no garantizó un debate amplio. “No quisimos ser parte de lo que consideramos un acting”, afirmó.

Martínez cuestionó especialmente la forma en que fueron anunciados los encuentros. Según indicó, la convocatoria se realizó pocos días antes de su realización, lo que, a su criterio, dificultó la organización de instituciones, grupos y ciudadanos interesados en realizar aportes.

Además, sostuvo que durante los últimos meses el espacio presentó documentos, propuestas y observaciones vinculadas a distintos aspectos del desarrollo urbano de la ciudad, pero aseguró que nunca recibió una devolución formal sobre el destino de esos planteos.

“Nunca hubo una devolución de qué se tuvo en cuenta o no de aquellas propuestas”, manifestó. Entre los temas mencionó cuestiones relacionadas con infraestructura urbana, políticas de suelo, desarrollo industrial y planificación territorial.

Críticas a la metodología

Durante la entrevista, Martínez también cuestionó el formato elegido para las instancias participativas. En ese sentido, consideró que las jornadas desarrolladas hasta ahora no constituyen una verdadera herramienta de participación ciudadana. “Hablar de participación ciudadana es mucho más complejo que realizar una reunión”, expresó.

Según señaló, desde Ciudadanía Activa presentaron por escrito alternativas metodológicas para ampliar la participación de vecinos, instituciones y organizaciones sociales, aunque aseguró que esas sugerencias no fueron consideradas por el Ejecutivo.

El dirigente también afirmó que la falta de respuestas no alcanzó solamente a los espacios políticos. En ese marco, mencionó que profesionales vinculados a la arquitectura y al urbanismo también habrían realizado aportes que, según sostuvo, no fueron difundidos públicamente ni incorporados al debate abierto.

Especialistas externos y voces locales

Otro de los cuestionamientos estuvo dirigido a la participación de especialistas convocados por el Municipio durante las jornadas. Martínez consideró que existen profesionales de la ciudad y de la región con capacidad para aportar al debate y sostuvo que las problemáticas urbanas de grandes centros urbanos no necesariamente son trasladables a la realidad local.

“No se quiere escuchar a los actores sociales locales”, afirmó.

La discusión que viene en el Concejo

Respecto de la próxima etapa del proceso, el debate se trasladará al ámbito legislativo cuando el Ejecutivo remita el proyecto al Concejo Municipal. En ese sentido, Martínez adelantó que el espacio continuará impulsando aportes y observaciones, con la expectativa de que durante el tratamiento legislativo se habiliten nuevas instancias de discusión.

También realizó una crítica al funcionamiento actual del sistema de excepciones urbanísticas y sostuvo que resulta necesario incorporar miradas externas a los actores que hoy participan de la elaboración de la reforma. “Si no logramos incorporar otras voces, ya sean políticas, sociales o técnicas, vamos a seguir repitiendo el modelo”, advirtió.

La participación de instituciones y jóvenes

Finalmente, el dirigente coincidió en que la ciudad atraviesa una situación de baja participación institucional y social, aunque consideró que las autoridades tienen una responsabilidad central en la generación de espacios de encuentro y debate.

Asimismo, cuestionó la escasa presencia de jóvenes dentro de la discusión sobre el futuro urbano de la ciudad. “Nos hablan de construir una ciudad a futuro, pero no aparecen los jóvenes”, sostuvo.

Para Ciudadanía Activa, la discusión sobre la actualización del Plan Director continúa siendo una oportunidad relevante para definir el crecimiento y desarrollo de la ciudad en las próximas décadas, aunque insisten en que el proceso debe ampliarse y garantizar una participación más diversa antes de avanzar hacia la etapa legislativa.