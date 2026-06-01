Indemnizaciones: cómo funcionará el nuevo Fondo de Asistencia Laboral que reglamentó el Gobierno

El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los ejes centrales de la reforma laboral aprobada a principios de año, y confirmó que el nuevo esquema comenzará a regir a partir del 1 de noviembre.

El sistema apunta a modificar la forma en que se afrontan las indemnizaciones por despido en el sector privado. Para ello, establece que los empleadores deberán realizar aportes periódicos a fondos especialmente constituidos para cubrir futuras obligaciones laborales de los trabajadores registrados.

La normativa, publicada en el Boletín Oficial, dispone que las empresas deberán abrir cuentas individuales en fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), donde se depositarán los recursos destinados a afrontar eventuales indemnizaciones.

Según se estableció, estarán alcanzados los empleadores del sector privado, mientras que quedarán excluidas las relaciones laborales exceptuadas por la legislación vigente y todo el sector público. Además, solo podrán acceder a la cobertura los trabajadores que hayan sido registrados al menos doce meses antes de la finalización de la relación laboral.

El mecanismo prevé que las contribuciones sean declaradas y abonadas mensualmente por los empleadores a través del sistema de seguridad social. Los aportes tendrán beneficios fiscales, ya que podrán deducirse del Impuesto a las Ganancias y computarse para reducir parte de las contribuciones patronales.

En caso de despido o extinción del vínculo laboral alcanzado por el régimen, los fondos acumulados serán utilizados para afrontar la indemnización correspondiente. El pago se realizará directamente al trabajador una vez que la entidad administradora verifique la documentación presentada por el empleador.

La reglamentación también fija pautas para la administración e inversión de los recursos, establece mecanismos para trasladar los fondos entre distintas entidades y prevé sanciones para los empleadores que incumplan con las obligaciones de aporte.

Uno de los puntos más esperados de la norma era la fecha de entrada en vigencia. Aunque inicialmente se especulaba con una implementación durante junio, el decreto confirmó que el nuevo sistema comenzará a funcionar el próximo 1 de noviembre.

