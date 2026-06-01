Messi ya está en Kansas y la Selección Argentina tiene plantel completo para el Mundial

La Selección Argentina completó este domingo su plantel en Estados Unidos con la llegada de Lionel Messi, quien se sumó a la concentración de Kansas City de cara al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El capitán argentino arribó junto a Rodrigo De Paul en un vuelo procedente de Miami y fue recibido por integrantes de la delegación encabezada por el cuerpo técnico de Lionel Scaloni.

Minutos antes también se habían incorporado Emiliano "Dibu" Martínez y Lisandro Martínez, por lo que el entrenador ya cuenta con los 26 futbolistas convocados para comenzar la preparación final antes del debut mundialista.

La delegación argentina había llegado a Estados Unidos durante la jornada del domingo. En un primer contingente viajaron 18 jugadores junto al cuerpo técnico y colaboradores, mientras que el resto de los convocados se incorporó directamente desde distintos puntos del mundo.

Una vez instalada en su búnker de operaciones en Kansas City, la Albiceleste utilizará las instalaciones del Sporting Kansas City para desarrollar los entrenamientos previos al inicio del torneo.

Antes del debut mundialista, el seleccionado disputará dos encuentros amistosos: el primero será ante Honduras, el 6 de junio en Texas, y luego enfrentará a Islandia el 9 de junio en Alabama.

El estreno oficial de Argentina en la Copa del Mundo está previsto para el 16 de junio frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Messi, que disputará su sexto Mundial, llega tras haber encendido algunas alarmas por una molestia física sufrida en su último partido con Inter Miami. Sin embargo, según trascendió, se encuentra en buenas condiciones y estaría disponible para el comienzo de la competencia.

Con el plantel completo y el capitán ya instalado en la concentración, la Selección inicia la última etapa de preparación con el objetivo de defender el título mundial obtenido en Qatar 2022.