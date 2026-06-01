Colombia irá a balotaje: Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella definirán la Presidencia

Colombia celebró este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales y, de acuerdo con los resultados del preconteo difundidos por la Registraduría Nacional del Estado Civil, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda competirán en el balotaje previsto para el próximo 21 de junio.

Según los datos preliminares, De la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo el 43,74% de los votos (10.361.499 sufragios), mientras que Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico, alcanzó el 40,90% (9.688.361 votos). Ninguno logró superar el 50% necesario para imponerse en primera vuelta.

En tercer lugar quedó Paloma Valencia, del partido Centro Democrático, con el 6,92% de los votos. Tras conocerse los resultados, la dirigente anunció su respaldo a De la Espriella para la segunda vuelta.

Cuestionamientos al preconteo

Los resultados difundidos este domingo corresponden al preconteo y todavía deben ser ratificados por el escrutinio oficial. Tanto el presidente colombiano Gustavo Petro como el candidato oficialista Iván Cepeda expresaron reparos sobre los números preliminares.

Petro afirmó que no acepta los resultados del preconteo y sostuvo que aguardará los informes de las comisiones escrutadoras. Por su parte, Cepeda señaló que existen diferencias que deben ser aclaradas antes de realizar una evaluación definitiva de la elección.

Dos proyectos opuestos

La segunda vuelta enfrentará a dos figuras con perfiles políticos muy diferentes.

Iván Cepeda, de 62 años, es senador, activista por los derechos humanos y uno de los principales referentes de la izquierda colombiana. Su trayectoria política estuvo vinculada a la defensa de las víctimas de la violencia política y a los procesos de paz desarrollados en el país durante las últimas décadas.

El dirigente busca consolidar la continuidad del proyecto político iniciado por Gustavo Petro, quien en 2022 se convirtió en el primer presidente de izquierda de la historia reciente de Colombia.

Por su parte, Abelardo de la Espriella, de 47 años, es abogado, empresario y referente de una propuesta ubicada en la derecha del espectro político. Sin experiencia previa en cargos públicos, construyó su candidatura con un discurso centrado en la seguridad, la reducción del Estado y la liberalización económica.

Durante la campaña expresó admiración por líderes como Javier Milei, en Argentina, y Nayib Bukele, en El Salvador, y propuso medidas como la construcción de megacárceles, el endurecimiento de la política de seguridad y la reducción de estructuras estatales.

Un país dividido

El resultado confirmó el escenario de fuerte polarización que atraviesa Colombia. Más de 41 millones de ciudadanos fueron convocados a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro entre once fórmulas presidenciales.

El ganador de la segunda vuelta asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto, cuando concluya el actual mandato de Petro. Mientras tanto, el país se encamina a tres semanas de intensa campaña entre dos candidatos que representan proyectos políticos claramente contrapuestos.