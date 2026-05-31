Sociedad — 31.05.2026 —
Este domingo habrá una nueva función gratuita del ciclo de cine en el Centro Cultural
Se proyectará “La invención de Hugo Cabret”, la película dirigida por Martin Scorsese. La función será a las 18 en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”, con entrada libre y gratuita.
La Municipalidad, junto a Cine Club Santa Fe, llevará adelante este domingo una nueva jornada del Ciclo de Cine, una propuesta cultural abierta a toda la comunidad que se desarrolla en el Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre”.
La actividad tendrá lugar este domingo 31 de mayo a las 18 horas y contará con la proyección de “La invención de Hugo Cabret”, una película dirigida por Martin Scorsese y producida entre Estados Unidos y Reino Unido en 2011. La función será con entrada libre y gratuita.
El film, de 126 minutos de duración, combina drama y aventura en una historia destinada a públicos de todas las edades. La trama sigue la vida de Hugo, un niño huérfano que vive oculto en una estación de tren de París y que, mientras intenta reparar un misterioso autómata, descubre secretos vinculados a la magia del cine y a uno de sus grandes pioneros.
Según se informó, la película invita a reflexionar sobre la imaginación, la perseverancia y el valor de los sueños, a través de una historia que rinde homenaje a los orígenes del séptimo arte.
La proyección se realizará en la sala del Centro Cultural Municipal “12 de Septiembre” y será apta para todo público.
Desde el Municipio señalaron que la propuesta forma parte de una iniciativa orientada a promover el acceso al cine y generar espacios de encuentro, recreación y disfrute para toda la comunidad.