Colón reaccionó a tiempo y rescató un empate ante Almirante Brown

Colón rescató un empate 1 a 1 este sábado en su visita a Almirante Brown, por la fecha 16 de la Zona A de la Primera Nacional. El conjunto santafesino comenzó en desventaja por un gol de Nazareno Bazán a los 3 minutos del primer tiempo, pero logró igualarlo a los 29 del complemento a través de Mauro Peinipil.

Con este resultado, el equipo dirigido por Ezequiel Medrán llegó a los 25 puntos y, de manera transitoria, alcanzó la cima compartida de la Zona A, al menos hasta que jueguen Deportivo Morón y Ciudad de Bolívar.

Más allá del valor del punto conseguido en Isidro Casanova, Colón volvió a exhibir dificultades fuera de Santa Fe y extendió una racha de cuatro partidos sin victorias como visitante. En ese período acumuló empates frente a Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires y Almirante Brown, además de una derrota ante Deportivo Morón.

El encuentro comenzó de la peor manera para el Sabalero. Apenas transcurridos tres minutos, Bazán sacó un potente remate desde fuera del área que se clavó en un ángulo y dejó sin chances a Matías Budiño. El local estuvo cerca de ampliar la diferencia poco después, pero entre una salvada de Federico Rasmussen sobre la línea y una increíble definición desviada de Javier Martínez, Colón logró mantenerse en partido.

Durante gran parte de la etapa inicial, Almirante Brown fue superior y generó las situaciones más claras. En ese contexto, Budiño se transformó en una de las figuras del conjunto rojinegro con varias intervenciones importantes para sostener la mínima diferencia.

En el segundo tiempo, Colón intentó adelantar sus líneas en busca de la igualdad, aunque le costó generar peligro. Recién con el correr de los minutos logró acercarse con algo más de frecuencia al arco defendido por Bruno Galván.

La recompensa llegó a los 29 minutos del complemento, cuando Mauro Peinipil aprovechó una pelota dentro del área y definió para establecer el 1 a 1 definitivo.

El empate terminó teniendo valor para el conjunto santafesino, que logró evitar la derrota en un partido en el que Almirante Brown mostró mayores argumentos durante buena parte de los 90 minutos. Sin embargo, el rendimiento volvió a dejar interrogantes en condición de visitante, una materia pendiente para un equipo que continúa prendido en los primeros puestos pero que no logra trasladar fuera del Brigadier López el nivel que muestra como local.

