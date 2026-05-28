La EPE anunció tres cortes programados para este viernes en la ciudad

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este viernes realizará cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido a tareas de mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de infraestructura en la red.

De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, las interrupciones se desarrollarán en tres franjas horarias y afectarán diferentes zonas de la ciudad mientras se ejecutan los trabajos previstos.

Cortes programados en la ciudad De 7:30 a 9:30

Sector comprendido por Alte. Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario.

Motivo: despeje de electroductos.



De 9 a 13

Av. Ejército Argentino (Ruta Nacional 19), entre la Autopista Brigadier López y la Estación Transformadora de la ciudad.

Motivo: trabajos de mantenimiento.



De 11:30 a 13:30

Sector comprendido por Derqui, Av. 7 de Marzo, Libertad y Salta.

Motivo: reemplazo de columna.

Desde la EPE recordaron que los trabajos programados están sujetos a las condiciones climáticas y que, en caso de mal tiempo, las tareas podrían ser reprogramadas. Asimismo, señalaron que las interrupciones tienen como objetivo realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.