Interés General — 28.05.2026 —
La EPE anunció tres cortes programados para este viernes en la ciudad
Los trabajos se llevarán a cabo en tres sectores diferentes y están previstos para la mañana y el mediodía, según informó la empresa provincial.
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este viernes realizará cortes programados del servicio eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido a tareas de mantenimiento, despeje de electroductos y reemplazo de infraestructura en la red.
De acuerdo con el cronograma difundido por la empresa, las interrupciones se desarrollarán en tres franjas horarias y afectarán diferentes zonas de la ciudad mientras se ejecutan los trabajos previstos.
Sector comprendido por Alte. Brown, Obispo Gelabert, Castelli y Centenario.
Motivo: despeje de electroductos.
De 9 a 13
Av. Ejército Argentino (Ruta Nacional 19), entre la Autopista Brigadier López y la Estación Transformadora de la ciudad.
Motivo: trabajos de mantenimiento.
De 11:30 a 13:30
Sector comprendido por Derqui, Av. 7 de Marzo, Libertad y Salta.
Motivo: reemplazo de columna.
Desde la EPE recordaron que los trabajos programados están sujetos a las condiciones climáticas y que, en caso de mal tiempo, las tareas podrían ser reprogramadas. Asimismo, señalaron que las interrupciones tienen como objetivo realizar tareas de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.