La mayor avícola del país cerró una planta de producción en Entre Ríos: peligran 950 puestos de trabajo

Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, cerró por tiempo indeterminado su planta La China, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en medio de una profunda crisis financiera y laboral que pone en riesgo cerca de 950 puestos de trabajo.

La decisión fue comunicada el martes a través de carteles colocados en los accesos al establecimiento, que amanecieron cerrados con cadenas y candados. “El establecimiento permanecerá cerrado por tiempo indeterminado y hasta nuevo aviso”, señalaba el aviso firmado por el directorio de la compañía.

La empresa atribuyó la medida a los “constantes conflictos gremiales” que, según sostuvo, paralizaron las operaciones y provocaron un quiebre en la cadena de producción avícola de la región.

En un comunicado, Granja Tres Arroyos aseguró que durante los últimos meses se registraron “paros, trabajo a desgano y un elevado nivel de ausentismo”, además de denunciar “actitudes violentas y bloqueos” por parte de algunos referentes sindicales hacia empleados que querían continuar trabajando.

“Luego de agotar todas las instancias de diálogo y ante la imposibilidad de garantizar condiciones mínimas de seguridad para operar, la compañía se vio forzada a tomar la difícil decisión de cerrar la planta”, expresó la firma.

El cierre profundiza una crisis que la empresa arrastra desde hace varios meses. Según trascendió, Granja Tres Arroyos adeuda el 70% de la segunda quincena de abril y la totalidad de la primera quincena de mayo a sus trabajadores.

Además, la firma ya había reducido alrededor de 400 puestos mediante retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y desvinculaciones, mientras que la producción cayó drásticamente: la faena diaria pasó de unos 700 mil pollos a apenas 200 mil.

En el último tiempo, la empresa también había implementado esquemas de trabajo reducidos para intentar sostener la actividad. En la planta La China, por ejemplo, se trabajaba cuatro días por semana y los lunes se abonaban al 65% del salario.

La situación ya había mostrado señales críticas a comienzos de año, cuando la planta permaneció paralizada durante más de diez días por falta de pago de salarios y aguinaldos. En aquella oportunidad intervino el gobierno de Entre Ríos para destrabar el conflicto.

Según registros oficiales, la compañía acumula más de $29 mil millones en cheques rechazados correspondientes a más de 1.800 documentos impagos.

La empresa, controlada por Joaquín De Grazia y con participación accionaria de la estadounidense Tyson Foods, había solicitado en diciembre de 2024 un Procedimiento Preventivo de Crisis ante la Secretaría de Trabajo de la Nación, tras el impacto de la influenza aviar y la pérdida del mercado chino, uno de los principales destinos de exportación del sector avícola argentino.