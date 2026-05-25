Delincuente simuló estar armado y asaltó a un playero de la estación de servicio Shell

Por Santotomealdía

Un delincuente asaltó durante la noche del domingo la estación de servicio Shell, ubicada en Avenida Luján al 4200, y escapó con una suma cercana a los 160 mil pesos, luego de amenazar a un playero que se encontraba trabajando en el lugar.

Según las primeras actuaciones policiales, el hecho ocurrió cuando un hombre que se movilizaba en una motocicleta de baja cilindrada llegó hasta el comercio y abordó al empleado, de 46 años, mientras realizaba sus tareas habituales.

De acuerdo al relato de la víctima, el sospechoso simuló portar un arma de fuego y le exigió la entrega del dinero que llevaba consigo. En cuestión de segundos, logró apoderarse de una billetera con aproximadamente 160 mil pesos en efectivo.

Tras concretar el robo, el delincuente escapó rápidamente por calle Richieri antes de que pudiera intervenir personal de seguridad o testigos ocasionales.

Luego del aviso a la Central de Emergencias, efectivos del Comando Radioeléctrico arribaron al lugar y entrevistaron al trabajador damnificado, mientras otros móviles realizaron patrullajes preventivos por distintos sectores de la zona. Sin embargo, hasta el momento no se registraban novedades sobre el autor del hecho.

Uno de los elementos que podría resultar clave para la investigación son las imágenes captadas por las cámaras de seguridad de la estación de servicio, donde habría quedado registrada la secuencia del asalto.

La causa fue caratulada provisoriamente como “robo calificado” y quedó a disposición de la Justicia, que ordenó avanzar con el análisis del material fílmico para intentar identificar al motociclista.