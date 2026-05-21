Siete de cada diez trabajadores argentinos gastan su sueldo en menos de 14 días

El 87% de los trabajadores argentinos considera que su salario no alcanza para cubrir las necesidades básicas y siete de cada diez aseguran que el ingreso se agota antes de la segunda quincena, según reveló un informe elaborado por el portal de empleo Bumeran.

El estudio posicionó a la Argentina entre los países con mayor percepción de insuficiencia salarial en la región, solo por detrás de Panamá y Ecuador. En ese contexto, el relevamiento expuso además el fuerte deterioro del poder adquisitivo y el creciente nivel de endeudamiento de los trabajadores.

De acuerdo con los datos difundidos, el 73% de los empleados argentinos afirmó que su sueldo dura menos de 14 días. Dentro de ese grupo, un 28% sostuvo que el salario “desaparece” apenas cobra debido al pago de deudas y cuentas pendientes, mientras que un 21% indicó que logra extenderlo hasta la segunda semana del mes.

A su vez, el 15% aseguró que los ingresos le alcanzan para menos de una semana y un 9% señaló que cubren apenas siete días. Solo un 9% manifestó poder llegar a fin de mes con el salario actual.

El informe también detalló cuáles son los principales destinos del gasto mensual. El alquiler aparece como la mayor presión económica para el 44% de los trabajadores, seguido por la alimentación, con el 27%, y el pago de deudas, con el 16%.

En paralelo, nueve de cada diez personas consultadas reconocieron que no logran ahorrar dinero. Entre las principales razones mencionaron la insuficiencia salarial y el peso de obligaciones financieras acumuladas.

El relevamiento advirtió además sobre un aumento del endeudamiento. Según Bumeran, el 77% de los trabajadores argentinos tiene actualmente algún tipo de deuda, cinco puntos porcentuales más que en 2025.

Federico Barni, CEO de Bumeran, señaló que “la desaceleración de la inflación no implica automáticamente una recuperación del salario real” y remarcó que “hoy el desafío ya no pasa solamente por ganarle a la inflación, sino por reconstruir capacidad de consumo y previsibilidad”.

En caso de recibir un aumento salarial, el 46% de los trabajadores indicó que destinaría ese dinero a cancelar deudas. En tanto, un 22% afirmó que priorizaría el ahorro, un 15% lo usaría para alimentación y recreación y apenas un 13% aseguró que invertiría esos ingresos extra.