Nuevo puente: inspeccionan el resto de las columnas tras la falla detectada en una de las estructuras

Por Santotomealdía



Luego de que se conociera la existencia de una falla en una de las columnas del nuevo puente que unirá nuestra ciudad con la capital provincial, Vialidad Provincial confirmó que inició inspecciones sobre el resto de las uniones entre pilotes y columnas para descartar inconvenientes similares en otros sectores de la obra.

La información fue brindada por el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo, durante una entrevista brindada a radio Aire de Santa Fe. El funcionario explicó que actualmente se trabaja para determinar el alcance real de la lesión detectada en la denominada “pila 4”, ubicada del lado de nuestra ciudad. Además, Seghezzo indicó que la definición sobre cómo será la reparación dependerá de la profundidad del daño detectado en el hormigón.

“Si es superficial, se pica hasta que esté firme, se revisa la armadura, se vuelve a hormigonar y queda como un anillo más ancho. Si la lesión es más profunda, habrá que demoler y volver a hacer la columna”, detalló el titular de Vialidad Provincial.

Tal como informó Santotomealdía, la falla fue detectada en la zona de empalme entre el pilote y la columna y, según la primera evaluación técnica realizada por Vialidad Provincial, el inconveniente se habría originado por una compactación deficiente del hormigón durante el proceso constructivo.

Mientras avanzan las inspecciones y los estudios complementarios, desde el organismo provincial continúan evaluando las alternativas de reparación para garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura.